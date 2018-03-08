«دو» تنضم إلى شبكة شركاء أمازون لخدمات الإنترنت

أعلنت "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال فعاليات معرض كاباسيتي الشرق الأوسط 2018، انضمامها إلى شبكة شركاء أمازون لخدمات الانترنت "APN" كشريك استشاري. وستتمكن "دو" من تصميم وهيكلة وبناء ونقل وإدارة عمليات وتطبيقات العملاء عبر الحلول والخدمات على المنصة السحابية من (AWS)، ما يعزز من جودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها للعملاء عبر المنطقة.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع حلول الاتصال في الإمارات للاتصالات المتكاملة: يمثل انضمامنا لشبكة شركاء أمازون لخدمات الانترنت (AWS) خطوة كبيرة إلى الأمام نحو توسيع نطاق عروضنا وخدماتنا في الأشهر والسنوات القادمة. وأضاف: نتطلع إلى الفرص والإمكانات التي سنوفرها من خلال ذلك لعملائنا من المؤسسات عبر المنطقة.