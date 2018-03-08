داماك تمنح أرابتك عقداً بـ 424 مليوناً

أعلنت مجموعة أرابتك القابضة، عن فوز شركة أرابتك للإنشاءات، إحدى الشركات التابعة، بعقد قيمته 424 مليون درهم، من شركة داماك العقارية، لإنشاء 916 فيلا في مشروع «أكويا أكسجين» التطويري الرئيس.

وقالت المجموعة، في بيان لسوق دبي المالي، أمس، إن شركة صقر الإمارات الكهروميكانيكية «ايفيكو»، وهي شركة أخرى تابعة، وتعود ملكيتها بالكامل لها، ستقوم بتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية والصحية للمشروع.

ويشمل المشروع 329 وحدة في مجمع ميموسا، و419 وحدة في مجمع باسوود، و168 وحدة في امتداد مجمع أمازونيا بالمرحلة السادسة من مشروع «أكويا أكسجين».

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