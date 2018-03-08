«نايت فرانك»: دبي رابع أسرع سوق عقاري تطوراً في العالم

ذكر تقرير مؤسسة نايت فرانك الاستشارية العقارية، أن دبي جاءت في المركز الرابع عالمياً، بين أفضل 10 أسواق عقارية تطوراً، العام الماضي 2017، متفوقة على لندن ومدريد.

وأضاف التقرير، أن جزر نخيل، أول سلسلة جزر اصطناعية وأكبرها في العالم، رسخت نفسها بسرعة، كعنوان عالمي يقصده المشاهير. وقالت نايت فرانك، الآن مع تطوير مشروع ذا بوينت ونخيل مول، اللذين يحتويان على مساحة تبلغ 5.9 ملايين قدم مربعة، مخصصة للترفيه والمطاعم والتجزئة، فإن جاذبية جزيرة نخلة جميرا، تزداد بشكل كبير.

وجاءت برلين في المركز الأول، وتلتها ملاين في المرتبة الثانية، ثم باريس في المركز الثالث، فيما حلت مدريد في المركز الخامس بعد دبي.

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