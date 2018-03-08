«خارطة دبي للأعمال» تستحوذ على اهتمام 299 رجل أعمال في دول متعددة

استحوذت خارطة دبي للأعمال، المنصة الإلكترونية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي والخاصة بعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي وتوزيعها حسب الأنشطة الاقتصادية بإمارة دبي، على اهتمام 299 رجل أعمال من 9 دول إقليمية وعالمية، وذلك من خلال استعانتهم بخدمات خارطة دبي للأعمال بشكل حي، واستخدام قاعدة البيانات الخاصة بتوزيع الأنشطة الاقتصادية جغرافياً وانتشارها وتوزيعها وتمركزها على خارطة دبي للأعمال ومعدلات نموها الأمر الذي يعكس حجم الاهتمام الدولي ببيئة الأعمال في دبي، وسعي الشركات الخارجية إلى مزاولة أعمالها في الإمارة.

وأكد قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي الدور الحيوي الذي تلعبه خارطة دبي للأعمال في دعم القطاعات الخاصة، وخدمة أصحاب المصلحة من متخذي القرار في الجهات الحكومية، وكذلك رجال الأعمال، وأصحاب الشركات على المستويين المحلي والدولي، من حيث اتخاذ القرار في العمليات التوسعية، والبحث عن الفرصة المثالية لمزاولة الأعمال في مختلف القطاعات بإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

وقال عمر خليفة، نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري: تعتبر إمارة دبي بيئة جاذبة للأعمال، ومن هذا المنطلق تسعى اقتصادية دبي إلى توفير منصة معلوماتية لعملائها بحيث تسهل عليهم التعرف إلى واقع الأعمال، والفرص المتاحة لمزاولة الأنشطة التجارية في إمارة دبي.

وأظهرت النتائج أن معظم رجال الأعمال يسعون إلى التعرف إلى عدد الشركات الجديدة والقائمة في نشاطات اقتصادية محددة، الأمر الذي يساعد الشركات ورجال الأعمال على اتخاذ القرار في مزاولة نشاط تجاري معين.

وتنوعت الدول التي سعت إلى الحصول والاستفادة من المعلومات حول واقع الأعمال في إمارة دبي، وكانت السعودية في المرتبة الأولى بنحو 86 رجل أعمال، وتليها الهند بحصة 51 رجل أعمال، و34 من بريطانيا، و32 رجل أعمال من الولايات المتحدة، و26 رجل أعمال من مصر، و25 من الصين، و18 من باكستان، وكانت حصة البحرين 10 رجال أعمال، وأشار إلى أن الخارطة تعد بمثابة دراسة جدوى للشركات ورجال الأعمال الراغبين في اتخاذ قرارات مستنيرة، حيث تمكنهم الخارطة من معرفة الأماكن التي يمكن من خلالها التوسع والانتشار في السوق المستهدف، منوهاً بأن الخارطة تعطي التوجه العام لحركة النشاط التجاري مع السياسة الاقتصادية للإمارة.

وقال: باستطاعة رجال الأعمال والشركات الاطلاع على عشرة مؤشرات لمتابعة حركة النشاط التجاري.