إعلانات استراتيجية مهمة لـ «أدنوك» خلال مؤتمر أسبوع سيرا

رغبة صحف التابلويد في الثرثرة على العائلة البريطانية المالكة، على غرار ما تفعل بالمشاهير، لا وسيلة لإشباعها، وكان اهتمام تلك الصحف منصباً أخيراً على تحركات دوقة كامبريدج وذوقها وطلتها،