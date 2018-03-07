ناسداك دبي: إدراج سندات بـ 1.4 مليار دولار لأكبر بنوك العالم

أعلنت ناسداك دبي أمس إدراج إصدارين من سندات البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر بنك على مستوى العالم من حيث الأصول، بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار دولار أميركي.

وتبلغ قيمة إصداري السندات 700 مليون دولار أميركي لكل إصدار لتزيد بذلك القيمة الإجمالية لإدراجات البنك الصناعي والتجاري الصيني في ناسداك دبي إلى 3.56 مليارات دولار أميركي من سبعة إصدارات، وهي أعلى قيمة إدراجات سندات في البورصة من جانب أي جهة إصدار سندات خارجية. وأصدر فرع البنك في مركز دبي المالي العالمي جميع السندات.

وتبرز الإدراجات قوة العلاقة المالية والاقتصادية بين دبي والصين، التي تعد الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات.

وتوفر ناسداك دبي، البورصة العالمية في المنطقة، للبنك الصناعي والتجاري الصيني وغيره من جهات الإصدار بنية إدراج أساسية عالمية المستوى فضلاً عن روابط وثيقة مع المستثمرين في جميع أنحاء العالم.