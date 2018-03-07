المزروعي: أوبك لديها خطة لاستقرار السوق حتى 2019

قال معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، إن منظمة أوبك (الدول المصدرة للبترول)، والدول غير الأعضاء فيها، عليها أن تعمل على استقرار السوق.

وأضاف في مقابلة مع بلومبرغ في هيوستن، أن منظمة أوبك لديها خطة لاستقرار السوق حتى عام 2019. وأشار إلى أنه يريد أن يجعل أعضاء أوبك (24 دولة) والدول غير الأعضاء تتعاون معاً لفترة طويلة. وقال: «نريد أن نضع مسودة ميثاق حول استمرار التعاون مع الدول غير الأعضاء في أوبك».

وكان 2018 عاماً جيداً من حيث الطلب على النفط. والطلب القوي على النفط يفيد جميع الدول المنتجة. وسوف يشهد الربع الثاني من العام الجاري تراجعاً طفيفاً في الطلب، ولن تضيع منظمة أوبك لحظة لاستعادة التوازن في السوق، وفق ما قاله معالي الوزير.