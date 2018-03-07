«كوليرز»: %91 الإشغال الفندقي بدبي في مارس وأبريل

توقعت مؤسسة كوليرز للاستشارات العقارية أن يصل معدل الإشغال الفندقي في دبي إلى 91% في مارس الجاري وأبريل المقبل. وجاء في توقعات "كوليرز" للشهر الجاري أن العائد اليومي للغرفة في الفترة المذكورة سيصل إلى 315 دولاراً، بينما يصل العائد على الغرفة الفندقية المتاحة إلى 288 دولاراً. وتوقعت أن يصل الارتفاع في نسبة الإشغال الفندقي في دبي بمقدار 3% حتى نهاية العام.

وبالنسبة لمدينة أبوظبي توقعت كوليرز أن يصل معدل الإشغال الفندقي في شهري مارس وأبريل العام الجاري إلى 82%، بينما يصل متوسط السعر اليومي للغرفة الى 112 دولاراً. كما توقعت أن يصل العائد اليومي للغرفة الفندقية المتاحة في أبوظبي إلى 92 دولاراً خلال الفترة المذكورة. وتوقعت المؤسسة العقارية أن يصل معدل الإشغال في أبوظبي حتى نهاية العام إلى 4%.