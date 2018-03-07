«اتصالات» نحو إعادة شراء أسهمها

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، أمس، موافقة مجلس إدارتها على إعادة شراء الشركة لأسهمها بما لا يتجاوز 5% من رأس المال المدفوع، وهو ما يمثل 434.8 مليون سهم، وذلك لغرض الإلغاء أو إعادة البيع بعد موافقة الجمعية العمومية في 21 مارس الجاري.

ويعني إعادة شراء الأسهم، قيام الشركة بشراء لأسهمها المدرجة في البورصة عندما تكون الأسهم مقيّمة أقل من قيمتها الفعلية أو عند توفر نقد إضافي لا تحتاجه الشركة، وقد تحتفظ بها الشركة لتعيد بيعها أو إعدامها لتخفيض رأس المال، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة الأسهم المتبقية.