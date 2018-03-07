«نشاما» تطلق مجمع مساكن نسيم السبت

تطلق شركة نشاما العقارية مشروعاً سكنياً في إطار المشروع الأم «تاون سكوير» في دبي ويضم مجمعاً سكنياً من مساكن التاون هاوس تحمل اسم «نسيم». وفي معلومات «البيان الاقتصادي» فإن الشركة ستفتح الأبواب أمام الراغبين بالاستثمار في المشروع بنظام التملك الحر السبت المقبل. وستطرح الشركة مساكن بمساحات متنوعة تلائم العائلات وتبدأ الأسعار من 1.2 مليون درهم. ويسمح جدول السداد بدفع 50% عند تسلم المسكن.

وبحسب مصادر «البيان الاقتصادي» فإن الشركة وعدت بتسليم المشروع في الربع الرابع 2020 ويعد المشروع الجديد التاسع في إطار مشروع تاون سكوير وهم: (مساكن نسيم تاون هاوس وشقق روضة 2 وشقق أُنا والروضة ابارتمنتس وجينا من نشاما وحياة بوليفارد وزهراء بريز وشقق الزهراء دبي وبرج وردة دبي).

ويحسب للشركة دخولها السوق بأسعار تنافسية ما ساعدها في الاستحواذ على نسبة كبيرة من المشترين لاسيما عندما طرحت أسعاراً تنافسية منتصف 2015 وتسببت في تزاحم أكثر من 500 مستثمر انتظروا لأكثر من 13 ساعة أمام مكتب مبيعات تاون سكوير للحصول على فرصة الاستثمار في المشروع.