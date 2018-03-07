جيبوتي تواصل إجراءاتها غير القانونية في «دوراليه»

واصلت جيبوتي أمس إجراءاتها غير القانونية في محطة ميناء دوراليه للحاويات، بعد أن استولت عليها الشهر الماضي، وأنهت عقدها مع موانئ دبي العالمية.

وقالت هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي أمس، إن شركة إدارة المحطة وقعت اتفاقاً مع باسيفيك إنترناشونال لاينز، ومقرها سنغافورة، لزيادة حجم البضائع التي يتم مناولتها في الميناء بمقدار الثلث.

وأضافت الهيئة أن من المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى مناولة 300 ألف حاوية نمطية إضافية قياس 20 قدما سنويا الذي تبلغ طاقة المناولة فيه 1.6 مليون حاوية نمطية سنويا. ولم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل.

ووصفت موانئ دبي العالمية إجراءات جيبوتي بأنها استيلاء غير قانوني على المحطة، وقالت إنها ستبدأ إجراءات جديدة للتحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، التي برأتها العام الماضي من جميع الاتهامات بشأن امتياز إدارة الميناء.