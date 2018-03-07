شراكة بين «ماجد الفطيم» وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

وقعت «ماجد الفطيم» مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتعاون في العديد من المجالات التي ستعزز وتدعم مبادرات التنمية المستدامة وتحدث أثراً إيجابياً على البيئة.

تنص الاتفاقية على تفعيل الجهود الضرورية والحيوية اللازمة لضمان بناء مستقبل مستدام من خلال التركيز على تطوير وتنفيذ ورصد أنشطة مشتركة في عدة مجالات تشمل كفاءة الموارد والطاقة والبناء والمباني الخضراء وهدر الأغذية وتقارير الاستدامة والتنمية المستدامة.

جرى توقيع الاتفاقية من قبل آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة وإريك سولهايم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في مقر ماجد الفطيم في دبي.

وقال آلان بجاني: «تشكل الاتفاقية خطوة فارقة في مسيرتنا نحو تحقيق أهداف الاستدامة، حيث نلتزم ببناء شراكات تدعم جهود الحد من تداعيات التغير المناخي والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. ويعدّ برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أهم الهيئات الدولية المعنية بالحفاظ على بيئتنا، وسوف نتعاون ونعمل معاً لمعالجة مجموعة من القضايا العالمية المهمة».