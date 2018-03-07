«غرفة دبي» تنظم ندوة عن خطابات الاعتماد المستندية

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً في مقرها ندوةً قانونية لتعزيز وعي ممثلي الأعمال بالمزايا الرئيسية المرتبطة باستخدام خطابات الاعتماد المستندية. حضر الندوة مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومستشارون في مجال التجارة الدولية ومصرفيون ومديرو شحن وخدمات لوجستية ومبيعات في شركات رئيسية بالدولة، حيث ساهمت الندوة بتعريف المشاركين بالجوانب العملية لخطابات الاعتماد، وأبرز الخطوات للاتفاق على الشروط والأحكام لخطابات الاعتماد المستندية.

حاضر بالندوة فنسنت أوبراين، خبير تمويل التجارة الدولية وعضو اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، والمدير المساعد للمعهد الدولي للقانون والممارسات المصرفية بالولايات المتحدة، حيث تحدث عن القواعد الإرشادية لاستخدام خطابات الاعتماد المستندية.