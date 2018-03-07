حضور قوي للإمارات في بورصة برلين للسياحة

تنطلق اليوم فعاليات معرض «بورصة السياحة العالمية» أحد أهم المعارض السياحية الدولية، والذي يستقطب أكثر من 110 آلاف زائر، وما يقارب 10 آلاف جهة عارضة وهيئات وجهات سياحية من 180 دولة من مختلف أرجاء العالم. وتحرص الإمارات على المشاركة الكبيرة والحضور القوي بالبورصة الدولية التي تتواصل فعالياتها حتى 11 مارس.

وتترأس دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، وفداً يضم 48 من شركائها العاملين بقطاع السياحة والضيافة في الإمارة ضمن جناح كبير يمثل الوجهة السياحية في المعرض.

ويحتضن جناح أبوظبي مجموعة من فنادق والمنتجعات ووكلاء السفر والعطلات والجولات وشركات إدارة الوجهات، إلى جانب معالم ومرافق ثقافية وسياحية ومنشآت ترفيهية، تقدم 95 منتجاً، إلى جانب أربعة أركان مخصصة لـ«الاتحاد للطيران» الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، و«جزيرة ياس» و«فنادق ومنتجعات دانات» و«جامع الشيخ زايد الكبير».

وتركز جزيرة ياس في ركنها المخصص على أبرز معالمها ومنشآتها السياحية والترفيهية، وخاصة مدينة «عالم وارنر براذرز أبوظبي» المقرر افتتاحها في وقت لاحق من العام الجاري. وهو ما يسهم في نقل رسالة الوجهة السياحية خلال فعاليات المعرض.

كما يشارك في جناح أبوظبي «متحف اللوفر أبوظبي»، وهذه هي مشاركته الأولى بالمعارض العالمية منذ افتتاحه في نوفمبر 2017. وتسعى دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي من خلال مشاركتها إلى جانب وفد أبوظبي إلى المحافظة على نمو الأداء القياسي للوجهة السياحية الذي حققته في العام الماضي والذي وصل إلى 4.87 ملايين نزيل فندقي، بزيادة 10% تقريباً على عام 2016.

عجمان

وتشارك دائرة التنمية السياحية بعجمان في بورصة برلين كجزء رئيسي من استراتيجيتها الرامية إلى إبراز وتعزيز السياحة في إمارة عجمان محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتوسيع مجالات التعاون وفرص التواصل مع كبار الشخصيات والجهات الفاعلة في صناعة السياحة والسفر، وتبادل الأفكار الجديدة والمبتكرة في هذا المجال. ويرأس وفد دائرة التنمية السياحية المشارك في معرض برلين، صالح الجزيري، مدير عام الدائرة، ويامينا أوشر، مدير تنمية السياحة والتسويق في الدائرة.

وقال صالح الجزيري: تبرز عجمان كوجهة فريدة للاستثمار السياحي، مع مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في قطاعات السياحة الرئيسية، مثل السياحة الطبية والسياحة الرياضية والسياحة التجارية وسياحة الترفيه، وما تقدمه من معالم تراثية وترفيهية متنوعة، ومنشآت فندقية متميزة، إلى جانب الخطط الحالية والمستقبلية لتطوير المزيد من المشاريع والمنشآت التي ستوفر تسهيلات جاذبة للمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريعهم السياحية بالإمارة.

وقال الجزيري: ارتفع العدد الإجمالي لليالي الإقامة للسياح الألمان بنسبة 27% العام الماضي، حيث تعتبر ألمانيا واحدة من أسرع أسواق السياحة نمواً في العالم، وتمثل السوق الرئيسية المستهدفة لعجمان، وكجزء من جهودنا الرامية إلى تقوية العلاقات الثنائية مع وكالات السياحة الدولية الرئيسية، تشارك الهيئة في الفعاليات والمعارض التجارية الرئيسية لتعزيز الإمارة كوجهة سياحية واستثمارية فريدة من نوعها محلياً وإقليمياً ودولياً، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لزيادة حركة السياحة وتحقيق رؤية عجمان 2021».

شروق

وتشارك هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في المعرض بوفد برئاسة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لـ (شروق)، بهدف الترويج للشارقة وجهةً أولى للاستثمارات المتنوعة في المنطقة، ودعم النمو المتزايد في الاستثمارات في قطاع السياحة والضيافة فيها.

وتروّج الهيئة خلال مشاركتها بالمعرض ضمن جناح هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، لباكورة من مشاريعها السياحية التاريخية، والبيئية، والترفيهية، لا سيما مشروع «مليحة للسياحة البيئية والأثرية»، و«حدائق المنتزه» الذي شهد عمليات إعداد تطوير شاملة أخيراً، إضافة إلى «فندق البيت»، ومشاريع الضيافة الأربعة المندرجة تحت علامة «مجموعة الشارقة للضيافة».

وهي: نزل الرفراف، ونزل صخرة الأحفور، ونزل واحة البداير، وبيت خالد بن إبراهيم، واضعة بذلك الشارقة في قلب الاهتمام العالمي بقطاع السياحة. كما تعرّف الهيئة المشاركين في المعرض بوجهاتها السياحية الرائدة الأخرى في مدينة الشارقة مثل القصباء، واجهة المجاز المائية، وجزيرة النور، وجزيرة العلم، وقلب الشارقة.

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في «شروق»: نشارك في الحدث للعام الحادي عشر على التوالي، لنكشف لقطاع السياحة العالمي عن آخر المستجدات المتعلقة بمشاريعنا الرائدة، ونضع الشارقة في قلب الاهتمام الدولي بقطاع السياحة.

روتانا

وتسلط شركة روتانا، الضوء على محفظتها الفندقية في المعرض، وتستعرض روتانا مجموعة فنادقها الحالية إلى جانب تلك المزمع افتتاحها في المستقبل. ومع 48 فندقاً من المقرر افتتاحها قبل نهاية 2020، والتي تضم 12,43 ألف غرفة منتشرة في 15 دولة، تستمر الشركة في السير على خطة انتشارها الواسع.