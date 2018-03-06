مطارات دبي تحصد جائزتين في مجال الطيران

حصدت " مطارات دبي " جائزتين مهمتين في قطاع الطيران في خطوة تؤكد صواب السياسات والإجراءات التي تعتمدها لكي تكون بوتقة للابتكار والحلول الذكية في انجاز إجراءات المسافرين.

جاء ذلك خلال القمة التي نظمتها الهيئة العامة للطيران المدني تحت عنوان " الابتكار في الطيران" ضمن استراتيجيتها لدعم الابتكار في قطاع الطيران في الامارات وذلك في ختام شهر الابتكار.

وفازت مطارات دبي بالجائزتين ضمن فئتي أمن الطيران وتحسين تجربة المسافرين الأولى عن تطبيقها "أمــن" الذي يساهم في تعزيز أمن الطيران بفضل تطبيق ذكي يضم جميع البيانات التي تساعد الجهات الأمنية في تحليل البيانات والمعلومات واتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز أمن الطيران والثانية عن تطبيق "مجتمع الطيران" الهادف إلى جعل أكثر من 230 ألف مسافر يستخدمون مطارات دبي في تجربة مميزة وسعيدة حيث يوفر التطبيق البيانات الخاصة بتدفق المسافرين داخل مباني مطارات دبي ما يتيح لأصحاب المصلحة والأطراف المعنية اتخاذ الإجراءات التصحيحية والخطوات اللازمة والتي منها إعادة توزيع الموارد البشرية للتعامل الكفء مع المسافرين عند نقاط التفتيش الأمني ومنافذ الجوازات.

وأشاد ماجد الجوكر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات بفوز مطارات دبي بالجائزتين معربا عن بالغ تقديره لجهود فريق العمل والجهات المعنية التي تعمل ليل نهار للارتقاء الدائم بنوعية الخدمات التي توفرها مطارات دبي للمتعاملين.

وقال: " فوزنا بالجائزتين يؤكد صحة السياسات والإجراءات التي نعتمدها لتحسين تجربة السفر عبر مطارات دبي وتحويل مطار دبي الدولي ومطار دبي وورلد سنترال الدولي الى مطارين ذكيين يلبيان تطلعات المسافرين".

من جانبه قال بطي قرواش نائب رئيس الأمن في مطارات دبي :" نعمل على مدار الساعة لتحقيق رؤيتنا بأن نصبح المؤسسة الأفضل في إدارة المطارات في العالم واسعاد المتعاملين وجعل السفر عبر مطارات دبي تجربة سعيدة بكل معنى الكلمة".