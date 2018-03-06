عد عكسي لافتتاح توسعة دبي مول

بدأ العد العكسي لانجاز وتسليم أعمال توسعة «دبي مول» التي تستهدف إضافة مساحات تجارية جديدة إلى المركز التجاري وأكثرها استقطاباً للزوار بنحو 80 مليون زائر سنوياً.

وانطلقت عمليات التوسعة لاضافة منطقة جديدة للتجزئة من جهة بوليفارد محمد بن راشد، لتشكل حلقة وصل نشطة لكل من بوليفارد محمد بن راشد وأعمال توسعة «دبي مول» باتجاه «فاونتن فيوز».

ويرسي «دبي مول» معياراً جديداً في عالم التسوّق والتسلية والترفيه حيث يعد مركزاً رائداً للتسوق بمساحته البالغة 12,1 مليون قدم مربع من المنافذ التجارية والترفيهية، ويعتبر الوجهة الأولى للتسوّق والترفيه في العالم.

وتصل مساحته الأرضية الداخلية إلى 5.9 مليون قدم مربع، ويشتمل دبي مول على إجمالي 3.77 متر مربع من المساحة القابلة للتأجير، إلى جانب 1200 منفذ بيع بالتجزئة عدا عن ما يزيد عن 200 منفذ لتقديم الطعام والشراب.