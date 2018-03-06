مركز خدمات لـ«اللولو» في مدينة دبي لتجارة الجملة

وقّعت مجموعة اللولو المالكة لسلسلة اللولو هايبر ماركت، والمتخصصة بالبيع بالتجزئة اتفاقاً مع مدينة دبي لتجارة الجملة لإنشاء مركز خدمات لوجستية بكلفة 300 مليون درهم، ويمتد على مساحة تصل إلى 1.3 مليون قدم مربعة بالمدينة.

وقّع الاتفاقية عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لتجارة الجملة، ويوسف علي، رئيس مجلس الإدارة مجموعة اللولو، بحضور سعود أبو الشوارب، رئيس العمليات التنفيذي لمجمّع دبي الصناعي، إلى جانب كبار المديرين والتنفيذيين من الطرفين.

وقال عبدالله بالهول: نرحب بانضمام مجموعة اللولو إلى شركاء الأعمال بالمدينة والاستفادة من الخدمات والدعم التي توفرها المدينة لكل المصنعين والتجار من أجل ممارسة وتطوير أعمالهم والارتقاء بمستويات الكفاءة عبر كل مراحل العمليات التشغيلية. وانطلاقاً من حرصنا على ترسيخ مكانة المدينة بيئة مثالية وجاذبة للأعمال، فنحن ماضون في استكمال أعمال البنية التحتية وتطوير الخدمات بما يراعي كل التوجهات العصرية السوق ووفقاً لأعلى المعايير المعمول بها عالمياً.

وأكد أن إدارة المدينة مستمرة في دراسة احتياجات السوق عالمياً وإقليمياً ومحلياً لتطوير وتحديث منظومة الأعمال عبر عنصريها الرئيسيين: مجمّع دبي الصناعي ومجمّع دبي للأغذية، وأشار إلى أن توجه المدينة هذا ينبع من سعيها المستمر للإسهام في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة في تطوير القطاعات غير النفطية وتحقيق التنويع الاقتصادي.

وتعتبر مجموعة اللولو من أكبر منافذ البيع بالتجزئة في المنطقة، حيث تدير 144 متاجر تجزئة ومراكز تسوق موزعة عبر مختلف أنحاء الإمارات والبلدان المجاورة. وبحسب دراسة عن سوق التجزئة أصدرتها مؤخراً «ديلويت»، شركة استشارات ودراسات الأعمال، تعد مجموعة اللولو من بين 50 متجراً الأسرع نمواً في العالم.

ومن المقرر الانتهاء من إنشاء المركز خلال 30 شهراً، على أن يتم تجهيزه بعدد من الوحدات المتخصصة في مختلف مراحل العمليات اللوجستية، إضافة إلى آليات للنقل والجرد والتخزين والمعالجة المادية والتغليف.

وستستفيد اللولو من الموقع الاستراتيجي لمدينة دبي لتجارة الجملة بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي وعلى مقربة من شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات .

وأشاد يوسف علي بالمستوى العالي لتيسير إجراءات إقامة الأعمال ضمن المدينة وبالخدمات المتكاملة التي توفرها، ما سيسهم على المدى القريب والمتوسط في إحداث توسع ملحوظ في أعمال المجموعة وقدرتها على تلبية الحاجات المتزايدة للمستهلكين.

ووفقاً لتقرير أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي، يتوقع أن تتوسع سوق التجزئة في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.9% حتى 2021، لتتجاوز مبيعات التجزئة في الدولة 261 مليار درهم (71 مليار دولار) مقارنة مع 208.3 مليارات مبيعات مقدرة العام الماضي.