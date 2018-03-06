«اقتصادية عجمان» تعمل على تطوير خدمتي التنازل والإلغاء

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مؤخراً، وسم «# رحلة_المتعامل_اقتصادية_عجمان»، والذي تدعو الدائرة من خلاله المتعاملين إلى المشاركة في تطوير تجربة المتعامل لخدمتي التنازل والإلغاء، حيث يمكن لجميع المتعاملين زيارة جميع مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للدائرة والمشاركة في تقديم الأفكار والحلول المتميزة، والتي من شأنها تبسيط الرحلة وتحقيق سعادة المتعاملين.

وقال أحمد خير البلوشي، مدير إدارة علاقات المتعاملين، إن الإدارة وبالتنسيق مع إدارة التسجيل التجاري تبنت مؤخراً تنفيذ مبادرة تطوير تجربة المتعامل. وراعت الدائرة تنفيذ المبادرة بالوسائل والطرق التي تتلاءم واحتياجات ورغبات المتعاملين.

حيث إنه خلال شهر يناير تم إشراك المتعاملين في تطوير خدمة إصدار التراخيص الاقتصادية الجديدة، من خلال دعوة المتعاملين للمشاركة في مجموعات التركيز التي عقدت بمقر المبنى الرئيسي للدائرة، إضافة إلى دعوة المتعاملين للمشاركة في تطوير خدمة التعديل على التراخيص الاقتصادية من خلال البث المباشر والحي، الذي تم تنفيذه خلال شهر فبراير الماضي، والذي تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.