«الاتحادية للجمارك» تكرّم فريق الابتكار

كرّم المفوض علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، أمس فريق الابتكار بالهيئة على مشاركته الفعالة في شهر الإمارات للابتكار لعام 2018. جاء التكريم في حفل أقيم في مقر الهيئة بأبوظبي، بحضور محمد جمعة بوعصيبة المدير العام، وأحمد عبدالله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة.

وأشاد رئيس الهيئة بجهود الفريق في إبراز دور الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وزيادة وعي فئات المجتمع والطلبة بقضايا ومحاور العمل الجمركي ودور الهيئة في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.

وطالب الكعبي فريق الابتكار ببدء مرحلة جديدة في منظومة الابتكار انطلاقاً من توجهات القيادة الحكيمة، بهدف زيادة مساهمة الهيئة وقطاع الجمارك وتفعيل دورهم في منظومة الابتكار في الدولة.