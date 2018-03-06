جمارك دبي تكرّم الفائزين في «جائزة المبتكر»

أقامت إدارة ابتكار الخدمات في جمارك دبي فعالية جائزة المبتكر، بحضور أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات، حيث قام مدير جمارك دبي بتقديم شهادات التقدير ودروع التميز للإدارات والموظفين الفائزين. كما كرم 60 موظفاً لحضور دورات في ابتكار الخدمات من المعهد العالمي للابتكار.

وتم تكريم إدارة المراكز الجمركية البرية، إدارة المراكز الجمركية الجوية، إدارة المراكز الجمركية الساحلية وتكريم الموظفين الفائزين في جائزة المبتكر، حيث تم اختيارهم بناء على مشاركة موظفي الدائرة في عملية التصويت. واختتمت الفعالية بتسليم شهادات لستين موظفاً لحضور دورتي مقيم ابتكار معتمد، ومحترف تصميم تفكير معتمد من المعهد العالمي للابتكار.