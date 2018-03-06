«غرفة دبي» تنظم دورة عن التحليل الرقمي

اختتمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً دورة تدريبية في التسويق الرقمي عن اكتساب مهارات التحليل الرقمي لـ«Google Analytics»، وذلك في مقرها بمشاركة واسعة من الشركات المهتمة بتطوير مهاراتها التسويقية الإلكترونية، وتحليل المواقع، وخدمة عملائها بطريقة أفضل. وخصصت الدورة التدريبية لأعضاء الغرفة ممن يحملون علامة «الأعضاء الموثوقين»، وهي العلامة التي تتيح لهم مزايا عديدة تنافسية في عالم التجارة الإلكترونية.

واعتبر الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في الغرفة أن الدورات التدريبية تحقق قيمة مضافة للأعضاء عبر استعراض أدوات متطورة وحديثة لقياس أدائهم ومدى استفادتهم من التسويق الرقمي في خططهم الترويجية. ولفت إلى أن الغرفة تعقد شراكات مع شركات عالمية وإقليمية كبيرة متخصصة في مجال التجارة الإلكترونية للعمل على تعزيز الوعي حول أهمية هذا المجال في دعم أعمالهم، والتعريف بالفرص المرتبطة بهذه المنصات الإلكترونية، مشدداً على التزام الغرفة بالعمل على توظيف هذه المنصات، لما يخدم أعضاء الغرفة، ويسهل انخراطهم واستفادتهم من التقنيات الحديثة للتسويق الرقمي.