مركز في مطار الشارقة الدولي يحصل على «آيزو» رضا المتعاملين

حققت هيئة مطار الشارقة إنجازاً جديداً بحصول المركز الطبي التابع لها على شهادة اعتماد رضا المتعاملين «الآيزو» 10002:2014 المتعلقة بميثاق خدمة المتعاملين ونظام إدارة الشكاوى، ما يؤكد حرص الهيئة على رفع نسبة رضا المتعاملين معها، وحل شكاواهم وملاحظاتهم بأسرع وقت ممكن، وتضاف الشهادة إلى مجموعة شهادات «الآيزو»، التي حصلت عليها الهيئة مؤخراً في العديد من المجالات.

وقال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة: تحرص الهيئة على الارتقاء بمسيرة التميز والإبداع وتحقيق الريادة تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن يكون التميز نهجاً أساسياً في العمل الحكومي، بما يعزز مكانة الإمارات كونها واحدة من أفضل دول العالم.