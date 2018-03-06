42 ملياراً تجارة دبي مع اليابان العام الماضي

بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع اليابان 41.82 مليار درهم عام 2017، توزعت إلى الواردات بقيمة 38.35 مليار درهم والصادرات بقيمة 2.69 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 780 مليون درهم.

وأظهرت إحصائية حديثة أصدرتها جمارك دبي بمواكبة انعقاد «ملتقى الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان للأعمال»، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد في العاصمة اليابانية طوكيو، أن الألمنيوم يأتي في مقدمة صادرات دبي إلى اليابان بقيمة 2.519 مليار درهم تمثل 93.69% من إجمالي صادرات الإمارة إلى الأسواق اليابانية، فيما تتصدر السيارات واردات دبي من اليابان بقيمة 18.186 مليار درهم تمثل 47.43% من إجمالي الواردات من اليابان.

أهمية

وقال أحمد عبدالسلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي: «تعد اليابان من أهم الشركاء التجاريين لدبي ويكتسب التبادل التجاري مع اليابان أهمية متصاعدة في المرحلة المقبلة مع تقدم دبي في استخدام التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي والذي تعد اليابان في طليعة دول العالم المنتجة له من خلال جهودها الدائمة لتطوير الروبوتات.

حيث تنفتح آفاق جديدة لتطور العلاقات التجارية بعد إطلاق قيادتنا الحكيمة استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتقدم إلى تحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات عبر استشراف المستقبل والاستعداد له مبكراً من خلال المبادرات الهادفة إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071».

وأضاف: «نضع في مقدمة أولوياتنا بجمارك دبي دعم نمو التبادل التجاري لدولة الإمارات عموماً وإمارة دبي خصوصاً مع كافة الشركاء التجاريين، ونوثق علاقاتنا معهم على كافة المستويات، ونولي اهتماماً كبيراً لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع اليابان من خلال تبادل الزيارات والوفود والتواصل باستمرار مع الهيئات الدبلوماسية والشركات اليابانية، للتعرف إلى رؤيتهم لمتطلبات تطوير الخدمات الجمركية والتجارية التي نقدمها لهم، من أجل ضمان زيادة حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان عبر تمكين التجار والشركات اليابانية من الاستفادة القصوى من دور دبي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية في الوصول إلى الأسواق التجارية في مختلف أنحاء العالم».

مبادرات

وأكد أحمد عبد السلام كاظم: «أن جمارك دبي تحرص على مواكبة جهود الدولة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع اليابان، حيث يعد «ملتقى الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان للأعمال»، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد في العاصمة طوكيو، من المبادرات الرائدة لتوثيق الصلات بين التجار ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لتحقيق المزيد من التطور في العلاقات الاقتصادية بينهما.