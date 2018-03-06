«جمارك رأس الخيمة» تطلق خدمة زيرو كاش الإلكترونية

أطلقت دائرة جمارك رأس الخيمة خدمة الدفع الإلكتروني «زيرو كاش»، الخاصة بطريقة استقطاع الرسوم من عملاء الدائرة لجميع خدمات الدائرة إلكترونياً في إطار سعي دائرة الجمارك إلى أتمتة خدماتها وتحويلها إلى خدمات إلكترونية وذكية.

وأكد الدكتور محمد المحرزي مدير عام دائرة الجمارك برأس الخيمة أن الانجاز جاء تتويجاً للعمل المشترك مع هيئة الحكومة الإلكترونية وبنك أبوظبي التجاري للخروج برؤية حول مشروع التحول المالي الإلكتروني للدائرة والذي تكلل بتوقيع اتفاقية بين الدائرة والبنك وبحيث تقدم هيئة الحكومة الإلكترونية الدعم الفني لإنجاح المشروع .

وأضاف أن الخدمة من شأنها تسهيل إنجاز المعاملات وتوفير الوقت والجهد على عملاء دائرة الجمارك تماشياً مع تحقيق رؤية حكومة الإمارة في السعي نحو إنجاز التحول الإلكتروني.