منتج تمكين في الهيئة العامة للطيران المدني

شاركت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي بمنتج تمكين في مقر الهيئة العامة للطيران المدني، الذي يعد أحد أهم إنتاجات فتيات التمكين المنتسبات للمؤسسة.

ويتميز منتج تمكين بمنتجات إبداعية لمشغولات حرفية راقية من أطقم سجادات الصلاة وإكسسوارات المنازل العصرية التي حاكتها فتيات المؤسسة، وقد حمل المنتج (علامة تجارية) خاصة به تحت مسمى (منتج تمكين) ليكون له بصمة مميزة واسم خاص في السوق.

وتوفر المؤسسة ورشة خياطة دائمة لفتياتها المتخصصات بإنتاج منتج تمكين، ويندرج المشروع تحت مظلة الورش الإنتاجية المهنية الخاصة بالتمكين المهني الذي استهدف الفتيات المتوقفات عن الدراسة، مما يوفر لهن فرصة العمل لإنتاج منتج عالي الجودة إلى جانب تزويد الفتيات بورش تدريبية مهنية ودورات فنية شملت تعلم فنون الخياطة والتصميم وقد تمرسن على ممارسة فنون الخياطة والأشغال اليدوية ليبرز منتج تمكين بالشكل المتقن كما تهتم المؤسسة بتطوير جانب الإبداع في مشاريعها من أجل الارتقاء بالأيتام وتوفير البيئة الملائمة لهم لتنمية مواهبهم.

وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «نشكر تواجد مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي وشرحها لدورها في تقديم خدمات للأيتام وأسرهم، فكان مساهمة إيجابية في توعية موظفي الهيئة، ليتمكنوا من تقديم الدعم والمساهمة في تأدية دورها الاجتماعي في المجتمع، ونحن سعداء بوجودهم وعرضهم المنتجات التي قامت بها أسر الأيتام».