«المركزي» يستعرض تقريره 2017

عقدَ مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعـه الثاني لـ2018 أخيراً، بمقـره في أبوظبي، برئاسة معالي خليفة الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور معالي خالد الماجد، نائب الرئيـس، ومعالي مبارك المنصوري، المحافـظ، وأعضاء المجلـس: يونـس الخوري، وخالد بالعمى، وخالـد الطايــر، وحمـــد بوعميـــــم، وحضـــــور كل من: محمـد الفلاسـي، نائب المحافـظ، وســيف الشامسي، مســاعد المحافظ ومجموعـة من كبـار موظفي المصرف.

واطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي السنوي لـ2017 المقدم من دائرة البحوث والإحصاء، الذي يشمل التطورات الاقتصاديّة الدوليّة، التطورات الاقتصاديّة المحليّة، مؤشرات الاستقرار المالي، السيولة المصرفيّة، إدارة الاحتياطي النقدي، وتطورات أنظمة الدفع، كما شمل التقرير أولويّات سياسات المصرف المركزي في سنة 2017، موجهاً بنشر التقرير على موقع المصرف المركزي الإلكتروني.

كما تابع المجلس المرحلة الثالثة من تنفيذ مشروع التحول التنظيمي بالمصرف المركزي واتخذ ما يلزم من إجراءات نحو تنفيذ قراراته لإجراء تحول تنظيمي مؤسسي يتبع أعلى المســـتويات التنظيميّة العالميّة.

واسـتعرض المجلـس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسـات الماليّة الأخرى العاملـة في الدولة، وَوافق على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حده. ثمّ اطلع المجلس على تقارير مقدمة من دائرة الرقابة على البنوك، ووجّه باتخاذ الخطوات الضروريّة بما يحفظ العمل المصرفي ويزيد متانته واســتقراره.