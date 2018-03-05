%15 متبقية على إنجاز "نخيل مول" بـ 1.2 مليار درهم

أعلنت شركة "نخيل" للتطوير العقاري، عن تبقي 15% من الأعمال الإنشائية في "نخيل مول" الذي يقع في قلب "نخلة جميرا" وتبلغ تكلفته 1.2 مليار درهم، ويعد المشروع وجهة تسوق وترفيه مرموقة في إطار توسعات "نخيل مولز" البالغة قيمتها 16 مليار درهم والتي ستصل بإجمالي المساحات المخصصة للتجزئة إلى 17 مليون قدم مربع، ما يجعل نخيل على مقربة من تطوير اكبر محفظة تسوق في الدولة.

وقالت الشركة " يجري حاليا انجاز التشطيبات النهائية والديكورات الداخلية في المحلات الرئيسية في المول". وبدأت قبة الكريستال التي تتوج منتصف المول وبارتفاع 25 متراً بالتشكل مما يتيح استكمال عملية اتصالها بمحطة "مونوريل نخلة جميرا".

وحققت الشركة انجازا مهما بتفكيك وإزالة رافعة البناء البالغ وزنها 600 طن من الموقع الإنشائي وقد تم الانتهاء من الطابق السفلي والطابق الأرضي وأعمال السقف، كما أن الأعمال الداخلية، مثل الجرانيت وتركيب الزجاج، تجري بحسب الجدول الزمني المخصص لها.

وبدأت التشطيبات النهائية بداخل المول في مجمع "فوكس سينما" البالغة مساحته 60 ألف قدم مربع ويضم 15 قاعة عرض، في حين ستبدأ أيضاً قريباً في باقي محلات التجزئة الأخرى.

ويتكون "نخيل مول" من 5 طوابق تضم 350 من المحلات والمطاعم والمرافق الترفيهية بالإضافة إلى ثلاث مستويات سفلية مخصصة لمواقف السيارات بسعة 4000 موقف. وتشمل مميزات المول نافورتين مائيتين وشلالين ينحدران من ارتفاع 65 قدماً وصولاً إلى المول، كما سيكون هناك أيضاً ساحة بلازا على السطح تضم مجموعة من المطاعم بإطلالة بانورامية على "نخلة جميرا"، والخليج العربي وأفق دبي.

وسيشكل المول نقطة للوصول إلى المنصة لمشاهدة المناظر الخلابة في الطابق الـ 52 وبارتفاع 240 متر والواقعة في "ذا بالم تاور"، البرج السكني والفندقي التابع لـ"نخيل" المكون من 52 طابقاً، والذي تجري فيه الأعمال الإنشائية أيضاً في مراحل متقدمة. ويضم "ذا بالم تاور"، فندق "سانت ريجيس دبي – ذا بالم" المكون من 289 غرفة و432 شقة سكنية فاخرة يعلوها حوض سباحة يعتبر واحداً من بين أطول أحواض السباحة الغير منتهي (إنفينيتي) في العالم يقع في الطابق الـ50، ومجموعة من المطاعم تقع في الطابق الـ51، ومنصة تقع في الطابق الـ52 للتمتع بالمنظر الخلاب من جميع الجهات للجزيرة والبحر والمدينة.

الشهر الماضي عقد إنشائه بقيمة 4.2 مليار درهم، و"السوق الليلي في جزر ديرة"، و"سوق ورسان"، و"الخيل أفينيو"، و"ذا سيركل مول"، و"ند الشبا مول"، و"ديسكفري جاردنز مول"، بالإضافة إلى توسعات رئيسية ضخمة في "دراغون مارت" (سوق التنين) و"ابن بطوطة مول". وتمتلك "نخيل مولز" حالياً 4.5 مليون قدم مربع من المساحات المخصصة للتجزئة المشغلة، بالإضافة إلى 12.5 مليون قدم مربع من المساحات الأخرى القادمة.

ويعتبر "نخيل مول" واحداً من بين عدة مشاريع جديدة تطورها "نخيل" في قطاعات التجزئة، والسكن، والضيافة، والسياحة في "نخلة جميرا". ومن بينها الأيقونة المعمارية "بالم 360" المكون من برجين فندقي وسكني، يحملان العلامة التجارية لكل من فندق "رافلز ذا بالم دبي" و"رافلز ريزيدنسز بالم 360"، بما في ذلك 12 ألف قدم مربع من شقق البنتهاوس، وأكبر حوض سباحة في العالم. كما أن "ذا بوينت"، و"بالم بروميناد"، و"بالم ويست بيتش"، و"نادي سانت ريجيس الشاطئي"، و"بالم بيتش ريزيدنسز" هي قيد الإنشاء أو التطوير.

