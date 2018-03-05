حديد الإمارات تحذر من عواقب قرار ترامب

أكد المهندس سعيد عمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الامارات أن تاثير قرار الرئيس الأميركي ترامب بفرض رسوم علي واردات الصلب لأميركا علي الشركة لن يكون كبيرا .

وقال الرميثي في مؤتمر صحفي اليوم في مقر الشركة في منطقة مصفح الصناعية إن قرار ترامب سيشكل ضرراً علينا لكنه لن يكون كبيراً. وذكر أن الشركة تبيع 80% من انتاجها في السوق المحلي و20% في 40 دولة وتوجه 9% من صادراتها الخارجية إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وقال : لدينا أسواق كثيرة حول العالم ونخطط لدخول أسواق أمريكا الجنوبية والتركيز علي أسواق جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط .

وأوضح الرميثي أن خطورة قرار ترامب تتمثل في أن الحديد الصيني والتركي سيرتد إلى أسواق الخليج والمنطقة العربية ومنها أسواق تفتقد إلى تنظيمات وقواعد مما سيودي إلى إغراق الأسواق بالحديد الصبني والتركي . وأكد الرميثي أن الشركة حققت إيرادات العام الماضي بلغت 6.6 مليار درهم بزيادة 22% مقارنة مع العام قبل الماضي كما ارتفع انتاجها إلى 3.2 مليون طن مقابل 3.1مليون طن عام2016.