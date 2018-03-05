بدء تثبيت أسعار مئات السلع بمنافذ البيع الكبرى في أبوظبي

كشفت جولة ميدانية لـ«البيان الاقتصادي»، أمس، في أبوظبي، عن بدء منافذ البيع الكبرى تثبيت أسعار مئات السلع لعام 2018 نحو 20% منها سلع أساسية، فيما كشفت الجولة اختفاء عروض الاتحاد التعاوني الاستهلاكي السنوية التي كانت تبدأ في أول مارس ولمدة شهر، بالتزامن مع احتفالات اليوم الخليجي لحماية المستهلك.

وتحت شعار «معاً نعمل لمكافحة الغلاء.. أسعار ثابتة لعام 2018»، علّقت جمعية أبوظبي التعاونية، بمقرها الرئيس في منطقة ميناء زايد وفي فروعها المنتشرة في مدينة أبوظبي، لافتات في مداخلها، تتضمن أسعاراً مثبتة لـ100 سلعة طوال عام 2018، منها: «أرز بسمتي هندي 5 كيلوغرامات، علامة تلدا، وأرز مصري كيلوغرامان، نفرتيتي، وزيت دوار الشمس 1.8 لتر، علامة عبير، وزيت ذرة للطبخ 1.8 لتر، علامة صني، وسمن نباتي 500 غرام، علامة حياة، وسكر سنغافوري 10 كيلوغرامات، علامة إس آي إس، وتندر صدور دجاج كيلوغرامان، علامة العريش».

وغلب على السلع المثبتة الأسعار السلع غير الرئيسة، إذ تقترب نسبتها من 80%، بينما لا تشكّل السلع الأساسية سوى نحو 20%، أي 20 سلعة، كما غلب على السلع المثبتة، خاصة الزيوت والسمن، العلامات التجارية غير المعروفة بصفة عامة، فضلاً عن ارتفاع أسعار غالبية السلع، حيث تعرض غالبية العلامات التجارية المنضوية تحت القائمة أسعاراً أقل بكثير في حملاتها الترويجية، كما اختفت من السلع المثبتة الأسعار في جمعية أبوظبي التعاونية سلع علامة سندس التابعة سابقا للجمعية.

وعرضت منافذ اللولو هايبر ماركت أكثر من 125 سلعة متثبتة الأسعار، وتوجد فيها سلع علامة «اللولو»، خاصة زيت الطعام والسكر والملح.

وكشفت الجولة عن اختفاء العروض الترويجية لسلع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي «سلع التعاونيات»، حيث اعتاد الاتحاد تنظيم عروض سنوية طوال شهر مارس من كل عام بخصومات تتراوح بين 15% و25%، وكانت الجمعيات التعاونية تتزين بلافتات وبروشورات كبيرة لحملة التعاونيات للتخفيضات، إلا أنها اختفت منذ بداية مارس الجاري في أبوظبي، برغم إعلان الاتحاد عن بدء حملة التخفيضات لأكثر من 600 سلعة خلال الشهر الجاري.