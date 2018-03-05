«غرفة دبي» تطلق الدورة الثالثة لمسابقة «رواد الأعمال الذكية»

أطلقت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة، بالتعاون مع مكتب مدينة دبي الذكية، أخيراً، في مقر الغرفة، الدورة الثالثة من مسابقة «دبي لرواد الأعمال الذكية». وتهدف المسابقة إلى مساعدة رواد الأعمال الشباب ليكونوا جزءاً من مبادرات دبي الاستراتيجية، إضافة إلى تعزيز دور رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع، ليكونوا جزءاً من استراتيجية حكومة دبي في تعزيز دور الإمارة لتكون مركزاً عالمياً للأعمال المبتكرة.

وشدد هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي، في كلمة له، على أن دبي تسعى لأن تكون أكثر مدن العالم تميزاً في مجال الخدمات والمشاريع الذكية، مشيراً إلى أن هذه المسابقة هي فرصة لأصحاب الأفكار التجارية لدعم رؤية دبي المدينة الذكية والتفكير خارج النمط التقليدي للمشاريع التجارية. وأضاف أن ريادة الأعمال والابتكار هما من الركائز الرئيسة لاستراتيجية غرفة دبي للفترة المقبلة، والمسابقة تحقق أهداف الغرفة في دعم رواد الأعمال، مؤكداً دور «دبي للمشاريع الناشئة» في جذب أكبر عدد من الأفكار المبتكرة والذكية التي ستضيف تميزاً إلى بيئة الأعمال في دبي، وتعزز رؤيتها بأن تكون مدينة المستقبل.

وأشار الشيراوي إلى أن الدورة السابقة للمسابقة استقبلت أكثر من 750 فكرة مبتكرة مقارنة بـ350 فكرة مبتكرة خلال الدورة الأولى للمسابقة، مؤكداً أن المشاركات للدورة الثانية فاقت التوقعات، وزادت نسبة الأفكار التجارية المتسلّمة 100% مقارنة بالدورة الأولى، داعياً رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة إلى التسلح بالابتكار والمشاركة في هذه المسابقة.

جلسة نقاشية

وتضمنت الفعالية جلسة نقاشية شارك فيها فيناي شاندران، الشريك في مكتب ماكنزي الشرق الأوسط وقائد ماكنزي لتحليل البيانات، إذ تحدث عن التحول الرقمي ومفهومها وتأثيرها في سوق دبي والمنطقة، وطارق محمد، الرئيس التنفيذي للامتثال في شركة «أو تي سي سبلاي»، وسلط الضوء على تقنية البلوك شين والقطاعات التي توفر أكبر الفرص التجارية في هذا المجال. وتحدث ديفيد مارتينيز، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة «ناراتيفا» عن الذكاء الاصطناعي والفرص المصاحبة لأصحاب المشاريع الناشئة. وسلط أفيرا ثاراكان، الرئيس التنفيذي لشركة «دوكسفاليت: ديجيتال لوكر سيرفيسيس»، الضوء على تجربته في الدورة السابقة، وكيف ساعدته المسابقة على تحويل أفكاره إلى مشاريع واقعية.

خلال جلسة نقاشية على هامش حفل الإطلاق | من المصدر

مسابقة مفتوحة

والمسابقة مفتوحة أمام جميع رواد الأعمال المقيمين في الإمارات، ويتطلب من جميع المتسابقين أن يقدموا أفكارهم التجارية التي تدعم الاتجاهات التكنولوجيا والرؤية المستقبلية لدبي التي تشمل البلوك شين أو الذكاء الاصطناعي أو التحول الرقمي، ثم سيتم تقييم جميع الطلبات من قِبل لجنة متخصصة من المحكمين من مجتمع ريادة الأعمال في دبي، لاختيار 3 فائزين يحصلون على جائزة نقدية قيّمة، إضافة إلى توفير التدريب والدعم والتوجيه التي ستساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية.

ويمكن لجميع رواد الأعمال التقديم في هذه المسابقة، من خلال مراحل زمنية يمر بها جميع المتسابقين، تشمل مرحلة التدريب والتوجيه حول كيفية تقديم الأفكار المبتكرة وشروط البرنامج، ثم سيقدّم المشاركون أفكارهم التجارية ويعرضونها، ثم سيتم تقييم واختيار أفضل الأفكار مع توفير الدعم اللازم لهم. أما خلال المرحلة النهائية للمسابقة، فسيتم اختيار 3 أفكار تجارية، إضافة إلى توفير التدريب والتوجيه لهم، ثم سيتم الإعلان عن الفائزين.

استراتيجية

تدعم «دبي للمشاريع الناشئة» استراتيجية غرفة دبي الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكار، إذ أطلقت في 2015 استراتيجية الابتكار الهادفة إلى تمثيل وحماية مصالح الأعمال.