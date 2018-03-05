بيع 60 % من وحدات المرحلة الأولى في مشروع «ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز»

نجحت شركة "بن غاطي للتطوير" في تسجيل حجوزات بيع بنسبة 60% من وحدات المرحلة الأولى بمشروع "ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز"، الذي تطوره على مرفأ "قناة دبي المائية" ضمن منطقة "الخليج التجاري" بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون درهم، ومن المخطط إتمام إنجازه خلال الربع الأخير من العام المقبل.

وكانت الشركة قد أطلقت مشروع "ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز" أول من أمس، حيث شهد المشروع المستوحى من "فنادق ومنتجعات ميلينيوم" الفاخرة، نجاحاً باهراً خلال حدث الكشف الرسمي عنه وإقبالاً قوياً من قبل المستخدمين النهائيين والمستثمرين الذين وجدوا فيه ملاذهم الآمن للاستثمار أو السكن في هذا المشروع الذي يوفر أسلوب معيشة راقياً ومميزاً.

ويتضمن المشروع 230 وحدة من فئة الاستوديوهات وشققاً ذات الغرفة الواحدة والغرفتين، ويوفر مجموعة كبيرة من وسائل الراحة الممتازة المستوحاة من فنادق ميلينيوم العالمية، بما يضمن ذلك نمط حياة ممتع وفاخر لكل المقيمين في هذا المبنى.

ويتميز المشروع الحائز على العديد الجوائز بخاصيات ووسائل راحة مثل خدمات استقبال ومساعدة برفاهية فندقية وخدمات صيانة 24/‏‏7 وتسهيل خدمات التنظيف وتسهيل خدمات تزويد الطعام وغسل الملابس والعديد من وسائل الراحة الفاخرة.

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وقال المهندس محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي، رئيس قسم الهندسة في "بن غاطي للتطوير": يعد "ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز" أول مشروع مستوحى من الفنادق العالمية للشركة في منطقة "الخليج التجاري"، إذ يعتبر هذا المبنى الأيقوني استثمارا حكيما للمستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء، حيث سينضم المقيمين في هذا المبنى إلى مجتمع مزدهر. ويشهد النجاح الذي لوحظ خلال المرحلة الأولى من مبيعات المشروع تعزيزاً لسمعة المدينة كملاذ آمن الاستثمار العقاري".

تصميم عصري

وأضاف بن غاطي: يتميز مبنى "ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز" بتصميمه العصري الذي يضم عناصر هندسية تقليدية تعكس الخاصيات الهندسية في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط. لقد عملت شخصيا على تصميم المبنى من أجل ضمان تلبية الاحتياجات الديناميكية للسوق العقاري الحالي. وقد تم التفكير بشكل معمق في كل خاصيات و مرافق المشروع لتمكين جميع المقيمين من الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المخطط لها. وقد تم تخطيط كل وحدة سكنية بدقة فائقة لضمن راحة كل مقيم وجمالية كل شقة وكفاءتها بغض النظر عن تصميمها.