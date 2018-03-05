موانئ دبي العالمية تنسخ نموذج جبل علي في بربرة

أعلنت موانئ دبي العالمية أمس أنها وقعت اتفاقاً نهائياً مع حكومة أرض الصومال لتطوير مشروع منطقة اقتصادية حرة تتكامل مع مشروع تطوير ميناء بربرة بحيث يصبح ميناء إقليمياً محورياً ومعبراً رئيسياً لمختلف البضائع على غرار نموذج جبل علي في دبي.

وأوضح بيان لموانىء دبي العالمية أنه سيتم بموجب الاتفاقية بناء مشروع المنطقة الحرة على المرافق القائمة في موانئ دبي العالمية بربرة على مساحة 12 كيلومتراً مربعاً. ومن المتوقع البدء في تنفيذ المرحلة الأولى خلال العام الجاري.

وكانت موانئ دبي العالمية تسلمت إدارة ميناء بربرة منذ مارس وباشرت بالفعل بتنفيذ المخطط الرئيسي لتطوير الميناء وترقية المرافق القائمة وتزويده بمعدات جديدة تعزز من فعالية عملياته وإنتاجيته من ضمنها رافعات جديدة سيتم تسلم أول دفعة منها في وقت لاحق من العام الجاري.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: