«إينوك» تبدأ تنفيذ أنبوب وقود الطائرات إلى مطار آل مكتوم

منحت مجموعة «إينوك» عبر «شركة هورايزون للتخزين المحدودة» التابعة لها، «شركة البنا الهندسية» في دبي عقد الهندسة والمشتريات والبناء لخط أنابيب لوقود الطائرات الذي سيبلغ طوله 16.2 كيلومتراً، لربط مرافق التخزين التابعة للمجموعة في جبل علي بمطار آل مكتوم الدولي.

ويبدأ تشغيل المشروع الذي يتوقع استكماله خلال 24 شهراً، في الربع الأول من 2020 بالتزامن مع معرض «إكسبو 2020 دبي».

ولدى استكماله، سينقل الخط 2000 متر مكعب من وقود الطائرات في الساعة إلى المطار الذي يتوقع أن يصبح الأكبر على مستوى العالم. وسيتم تزويد خط الأنابيب الذي سيقوم بتلبية الطلب على وقود الطائرات في مطارات دبي حتى عام 2050 بأحدث مزايا السلامة المتطورة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: