ورد التساؤل التالي لـ« الاقتصادي»: ما مدى سرعة صرف مطالبات الاسترداد بشأن الضريبة المضافة؟
أفادت «الاتحادية للضرائب»، أنه سيتم ردّ الضريبة بعد استلام طلب الاسترداد وخضوعه للمراجعة والتحقق مع التركيز على تجنب الاحتيال.
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