أفضلية سعرية لمواقع التجارة الإلكترونية مقارنة بنظيرتها التقليدية

بالرغم من أن التجارة التقليدية ما تزل الأضخم من حيث حجم المبيعات، إلا أن مواقع التجارة الإلكترونية أثبتت قدرتها على المنافسة من خلال تقديم أسعار أفضل لاستقطاب شرائح أكبر من المتسوقين عبر الشبكة العنكبوتية.

فقد أظهر استطلاع البيان الاقتصادي أفضلية مواقع التسوق الإلكتروني على نظيرتها من المتاجر. إذا أوضحت نتائج الاستطلاع على موقع «البيان» الإلكتروني أن 67 % من المشاركين في الاستطلاع أكدوا أن مواقع التجارة الإلكترونية تقدم أسعاراً أفضل من المتاجر التقليدية، مقابل 33 % أشاروا إلى أنها ليست أفضل. فيما رأى 53 % من المشاركين في الاستبيان أن أسعار مواقع التجارة الإلكترونية أفضل من أسعار المتاجر التقليدية، فيما لم يتفق 47 % منهم مع هذا الطرح. وجاءت نتيجة الاستطلاع عبر تويتر مشابهة للنتائج عبر فيسبوك، إذ أكد 55 % من المشاركين تفوق مواقع التسوق عبر شبكة الإنترنت على نظيرتها من المتاجر التقليدية.

تكلفة

ويشير الخبراء إلى أن مواقع التجارة الإلكترونية تتمتع بميزة نسبية تتمثل في انخفاض التكاليف التشغيلية مقارنة مع المتاجر التقليدية في الأسواق والمراكز التجارية، مما يعطيها القدرة على تقديم أسعار أفضل للمستهلك مع مرونة في التعامل مع هوامش الأرباح.

أسعار

وتعليقاً على نتائج الاستطلاع، أشارت ماريا الجوخي، مديرة تطوير الأعمال في الدليل الرقمي لعروض التجزئة «أوفراتي دوت كوم» وموقع «أوبس دوت إم إي» للتجارة الإلكترونية إلى أن الأسعار ليست الميزة الوحيدة التي تتمتع بها مواقع التسوق الرقمي، مشيرة إلى أن سهولة وسرعة عملية التسوق والشراء والتوصيل تبرز كعامل حيوي لجذب المستهلكين وتعزيز مشترياتهم عبر الشبكة العنكبوتية، ولفتت إلى أن توفير ميزة الدفع عند التوصيل بالإضافة إلى الدفع إلكترونياً تأتي كحافز إضافي للمتسوقين.

سوق

وتأتي هذه المعطيات في ظل توقعات بأن يتضاعف حجم سوق التجارة الإلكترونية في دول الشرق الأوسط ليصل إلى 69 مليار دولار بحسب تقرير صدر حديثاً عن «باي فورت». ولفت التقرير إلى أن أسواق الإمارات، التي سوف تبلغ قيمتها 27 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية، عند 22 مليار دولار، ستكونان أكبر سوقين للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط بحلول ذلك العام. وفي ضوء هذه المعطيات، بادر كبار مسؤولي التسويق في المنطقة في مبادرات استباقية للاستثمار بالتسويق الرقمي بُغية تحقيق التفاعل اللحظي مع الزبائن تلبية لاحتياجاتهم.

وتبرز نتائج استطلاع البيان الاقتصادي أهمية مواكبة التحول الرقمي في قطاع التجزئة، مما يفرض على الشركات المشغلة للمتاجر التقليدية توفير قنوات بيع موازية على شبكة الإنترنت بعروض أكثر تنافسية وجاذبية للمتسوقين.