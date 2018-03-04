«ديلويت»: دبي نقطة مضيئة ومدينة عالمية بين جيرانها

قالت «ديلويت» إن دبي بمثابة «نقطة مضيئة» بالمقارنة مع الأسواق المحيطة بها، بحسب معنويات المقاولين، كما نجحت بالمضي قدماً في تعزيز مكانتها كمدينة عالمية مستعينة ببيئة قانونية وتنظيمية متطورة وصديقة للبيئة، وهو ما سيتمخض عنه مزيد من الفرص.

وأضافت «ديلويت» في تقرير بعنوان «النظرة المســتقبلية لعملية البناء في دول مجـــلس التعاون» أن سوق المشاريع في المنطقة اتسم بأدائه الضعـــيف في مختــلف القطاعات باستثناء دبي، وخاصة على الجانب العقاري، حيث يمتلك المطورون القدرة المالية لتمويل المشاريع. كما أصبحت المدينة أكثر ارتباطا بالاقتصاد العالمي ما سيوفر عدداً من الفرص لسوق العقارات في دبي.

وأوضح التقرير أن سوق دبي، المدعوم ببناء صناعة السياحة، واستضافة معرض «إكسبو 2020»، مقرون بالطلب من قبل السكان المتزايدين عدداً، حيث لا يزال لدى دبي مستوى قوي من أنشطة المشارع. وقد رُصد في الميزانية المعلنة لعام 2018، وهي الأكبر من نوعها، 21% لاستثمارات البنية التحتية، في غمرة استعداد الإمارة لبناء مشاريع ذات صلة بإكسبو.

عالم جديد

من جهتها، قالت صحيفة «هافينغتون بوست» إن دبي في قلب العالم الجديد الذي هو آخذ في التشكل، وأصبحت المدينة مركزا سياحيا واقتصاديا، حث تقع في منتصف الطريق بين أوروبا وآسيا، وتعتبر مركزا محوريا للتجارة من بكين إلى الدار البيضاء.

ويُعزى هذا النجاح الباهر إلى موقعها الجغرافي المميز. وأضافت الصحيفة في مقال للكاتب أوليفيه أوروا: «من يريد أن يعرف دبي فعليه أن يعيش فيها، وسيتيح إكسبو 2020 للعالم فرصة أفضل لاكتشاف دبي وفهم هذه المدينة الرائدة».

وأضاف أن دبي برزت كمركز للحرية وريادة الأعمال، وازدهرت الفنادق وافتتحت مراكز التسوق، وهي تعتبر الآن ملاذاً للسلام والازدهار. واعتبرت أن الإمارات بشكل عام تمثل جسراً للتقارب بين الحضارات الشرقية والغربية.

مكانة متقدمة

بدورها، أكدت شركة «مونداك» أن دبي تبوأت خلال العقد الأخير مكانة متقدمة على مستوى العالم في قطاع تقنية المعلومات بعد أن أنشأت «مدينة دبي للإنترنت» والتي استطاعت أن تستقطب أكبر الشركات العالمية العملاقة المتخصصة في هذا القطاع.

وذكر تقرير أن دبي شهدت طفرة هائلة في قطاع تقنية المعلومات قفزت بها إلى مصاف المدن المتقدمة عالمياً في هذا القطاع، بفضل مدينة دبي للإنترنت، وهي منطقة حرة أسستها دبي في عام 2000، وهي الآن تتبع سلطة دبي للمجمعات الإبداعية.

فيما سلطت صحيفة «تلغراف» البريطانية الضوء على أبوظبي حيث وصفتها بأنها واحدة من أكثر مدن العالم حداثة وأكثر عواصم العالم طموحاً. جاء ذلك في تقرير بعنوان «اكتشفوا الأسس القديمة لواحدة من أكثر مدن العالم حداثة».

وتتبع التقرير التاريخ القديم لأبو ظبي في مرحلة ما قبل اكتشاف النفط، وحتى العصر الحالي. كما وصفت «تلغراف» أبو ظبي بكونها وجهة عالمية أنيقة. أيضا حرصت شبكة «يورونيوز» في تقرير لها على إبراز إنجازات الدولة في صناعة الطيران العالمية، حيث أسست شركة «ستراتا» لتصنيع الأجزاء والمواد المركبة لهياكل الطائرات بعد أمر ظلت لعقود طويلة تُصَنًع في مدن غربية مثل سياتل وتولوز بفرنسا، إلا أن مدينة العين فاجأت العالم باقتحامها المنافسة في هذا المجال من خلال «ستراتا».

الإمارات مركز عالمي للجولات البحرية الفاخرة

ذكرت شبكة "يورونيوز" أن دولة الإمارات استطاعت من خلال معرض "دبي العالمي للقوارب 2018" أن تسوق نفسها كوجهة بحرية رئيسية ومركز عالمي للجولات البحرية الفاخرة. جاء ذلك في سياق تقرير نشرته الشبكة على موقعها الإلكتروني لتغطية المعرض الذي انتهت فعالياته أمس.

وأفاد التقرير بأن دورة هذا العام شهدت عرض 450 قارباً تم عرضها بواسطة 850 شركة عالمية، متوقعا أن يبلغ حجم صناعة اليخوت العالمية رقماً قياسياً، وهو 3 تريليونات دولار بحلول 2030، وأن دولة الإمارات متحفزة لزيادة حصتها الرقمية من هذا الرقم.