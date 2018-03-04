«إكسبو الشارقة» يبحث مع السفير المقدوني مجالات التعاون

بحث عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز اكسبو الشارقة، مع ساشو طاشيفسكي سفير جمهورية مقدونيا لدى دولة الإمارات، آفاق التعاون المشترك في قطاع صناعة المعارض.

وناقش الجانبان خلال اجتماع تعارفي عقد مؤخراً في مقر اكسبو الشارقة، بحضور سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز، سبل تعزيز حضور الشركات المقدونية في مختلف الأحداث التي يستضيفها وينظمها «اكسبو الشارقة» على مدار العام.

وأعرب العويس عن استعداد اكسبو الشارقة لبذل كل ما يلزم لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الشارقة ومقدونيا، خاصة في مجال صناعة المعارض والارتقاء بها وتبادل الزيارات والخبرات والاستفادة من تجارب اكسبو وخبراته العريقة التي تزيد على 41 عاماً.