برنامج تدريبي يزوّد قادة الأعمال والمؤسسات بمهارات الإدارة والبروتوكول

اختتم برنامج عبد العزيز بن حميد لإعداد القادة، رحلته التدريبية لتزويد قادة الأعمال والمؤسسات بمهارات الإدارة والبروتوكول.

وامتدت فعاليات الرحلة على مدى خمسة أسابيع، بمرحلة تدريبية مكثفة وشاملة، حول الاتجاهات الإدارية العالمية، وشبكات الأعمال، والإتيكيت والبروتوكول، وقيادة التغيير، والتي عُقدت تحت عنوان «عالمي»، في فندق عجمان سراي، خلال شهر فبراير الجاري، وتضمنت زيارة مصنع اليخوت والقوارب الفارهة، التابع لشركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت».

وقد أُطلق هذا الأسبوع عرض تحفيزي من قبل السيدة عبير الشالي مسؤولة الإدارة التنفيذية في شركة «جلف كرافت»، التي رعت الأسبوع الأخير من برنامج عبد العزيز بن حميد للإعداد القادة.

وانطلقت فعاليات الأسبوع التدريبي، بعرض تقديمي، قدمته سعادة عبير الشعالي، المسؤول التنفيذي للإدارة في شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، الشركة الراعية للأسبوع الأخير من برنامج عبد العزيز بن حميد لإعداد القادة. وركزت جلسة الاتجاهات القيادية العالمية، على التغيرات البيئية، والتحولات الديموغرافية، والتطورات التكنولوجية، وسلطت الضوء على كيف يمكن للقادة الاستفادة من الاتجاهات العالمية الرئيسة، واستخدامها كأدوات قيادية لاغتنام فرص النمو.