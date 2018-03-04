«اقتصادية الشارقة» توقّع اتفاقية مع مركز الخدمة «أعمال» لتطوير الخدمات

وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اتفاقية تعاون مع معاملات لخدمات رجال الأعمال، وتنص الاتفاقية على توفير خدمات إلكترونية لمراكز الخدمة " أعمال "وخدمات اقتصادية الشارقة الإلكترونية للمتعاملين خارج الفروع الخاصة بالدائرة مثل : الموافقة المبدئية، حفظ الاسم التجاري، وطباعة الرخصة، وإنشاء حساب إلكتروني جديد وتجديد الرخصة وتحديث بيانات صاحب الرخصة، وحجز موعد التقييم الفني ، وتأتي الاتفاقية في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية نحو تبسيط مزاولة الأنشطة التجارية، وتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، وتوفير الوقت لرجال الأعمال والمستثمرين لإنجاز معاملاتهم بكل يسر.

وقع اتفاقية التعاون، التي جرت في مقر اقتصادية الشارقة كل من سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، والدكتور جمال البح مدير عام مركز معاملات لخدمات رجال الأعمال.

وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي: تعتبر مراكز الخدمة من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية، حيث توفر تلك المراكز مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر من الأولويات الأساسية في مزاولة النشاطات التجارية.