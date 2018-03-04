غرفة وشرطة الشارقة تناقشان مبادرات لرجال الأعمال

عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اجتماعاً تنسيقياً مع القيادة العامة لشرطة الشارقة لمناقشة عدد من المبادرات الاستراتيجية الخاصة بفئة رجال الأعمال ومن أبرزها "ملتقى الاستدامة الاقتصادية" الذي تنظمه منطقة الشارقة الأمنية بالتعاون مع الغرفة.

حضر الاجتماع - الذي عقد بمقر الغرفة - إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة الشارقة والمقدم طارق جاسم المدفع مدير إدارة مكتب القائد العام لشرطة الشارقة والملازم أول نادية عبدالرحمن الحوسني وأحمد أمجد عوض الكريم إدريس رئيس قسم مجموعات العمل في الغرفة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الغرفة على تعزيز علاقات الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات الدولة وسعيها الدؤوب للإسهام الفاعل في خدمة المجتمع عامة وقطاع الأعمال بصورة خاصة إلى جانب تعزيز الجهود الرامية إلى رفع المستوى المعرفي بمختلف جوانب استراتيجية الإمارات الهادفة إلى تحسين وتطوير المقومات الحياتية في مختلف مناطق الدولة.