100 مشارك في ملتقى الشراكة بين الإمارات واليابان

تنظم وزارة الاقتصاد زيارة لوفد رفيع المستوى يضم 100 من قيادات ومسؤولي وممثلي العديد من المؤسسات الحكومية والشركات شبه الحكومية وكيانات استثمارية من الدولة إلى العاصمة اليابانية طوكيو، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، للمشاركة في أعمال "ملتقى الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان للأعمال"، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع سفارة الدولة في طوكيو، وبمشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ومنظمة التجارة الدولية اليابانية "جيترو".

يأتي تنظيم أعمال الملتقى ضمن جهود الوزارة للترويج لمكانة دولة الإمارات في الأسواق العالمية، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية الاقتصادية مع اليابان أحد أبرز الشركاء التجاريين للدولة، وتمتد أعمال القمة يومين تبدأ الثلاثاء المقبل 6 مارس الجاري في العاصمة اليابانية طوكيو.

يشمل جدول فعاليات الحدث عدداً من الجلسات والحلقات النقاشية واللقاءات الثنائية بين كبرى المؤسسات من الجانبين على الصعيدين الحكومي والخاص، بهدف استقراء فرص الشراكة في العديد من القطاعات الحيوية، وأبرزها في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتقنيات التكنولوجية، والصناعات المتقدمة، والطاقة، وتمكين المرأة وريادة الأعمال، والبحث العلمي، وفرص تأسيس المشاريع المشتركة، فضلاً على بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية بين الجانبين.

علاقات وطيدة

من جانبه قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن مشاركة دولة الإمارات بوفد يضم ممثلي العديد من الجهات الحكومية وكيانات الأعمال الاستثمارية الإماراتية، يعزز نجاحات وجهود وزارة الاقتصاد في الترويج لفرص الاستثمار في الدولة من خلال استعراض ممثلي ومسؤولي تلك الجهات لمناخ وفرص الأعمال، والتباحث مع المسؤولين وقادة الشركات اليابانية حول مجالات تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين، وبما يعود بالنفع على اقتصاد الدولتين.

وأكد آل صالح على قوة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين والتي تشهد تطورات ملحوظة على كافة الصعد، ويترجمها تنامي مؤشرات التبادل التجاري والاستثماري فضلاً على التواجد المؤثر للعديد من الشركات اليابانية في أسواق الدولة، والتي تلعب دوراً حيوياً في مسيرة البناء والتنمية في دولة الإمارات.

كما أشار آل صالح إلى أن تنظيم مثل هذا الملتقى يوفر منصة متميزة لتعزيز الشراكة مع اليابان، وأيضا تفتح الباب أمام الشركات الإماراتية للاطلاع على الفرص بالسوق الأسيوي بشكل عام عبر الحلقات النقاشية والاجتماعات الثنائية المباشرة بين الجانبين.

ودعا آل صالح، الشركات الإماراتية وكيانات الأعمال المشاركة في الملتقى للاستفادة من تلك الفرصة خاصة في المجالات التي تخدم جهود الدولة في توطين التقنيات التكنولوجية المتقدمة وأحدث الممارسات في قطاعات الابتكار والتصنيع وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الجهات المشاركة

ويضم وفد دولة الإمارات مسؤولين من مجلس الإمارات للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ـ دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي- الدائرة الاقتصادية في دبي - دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة - دائرة التنمية الاقتصادية في الفجيرة - مكتب أبوظبي للاستثمار- مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار - مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي- هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) - غرفة تجارة وصناعة الشارقة - غرفة تجارة وصناعة عجمان - غرفة تجارة وصناعة الفجيرة - مدينة خليفة الصناعية (كيزاد)- منطقة جبل علي الحرة في دبي ـ المنطقة الحرة بمطار دبي - المنطقة الحرة في الشارقة - منطقة الفجيرة الحرة، إلى جانب شركة مبادلة - موانئ دبي العالمية - الاتحاد للطيران- دبي القابضة- العين القابضة - دبي الجنوب - اكسبو 2020 ـ مدينة الشارقة للإعلام - المنتدى الدولي للحلال، ومجموعة كانو، ومجموعة شرف، شركة الظاهرة القابضة، عيسى الغرير للاستثمار - ومزارع غرسيا ـ الروافد القابضة ـ وعدد من المؤسسات البارزة من القطاعين الخاص والعام بالدولة.