مجلس سيدات أعمال أبوظبي ينظم اللقاء التوعوي الأول للأسر المنتجة

نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي اللقاء التوعوي الأول للأسر المنتجة المشمولة برعاية مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر وذلك في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وأكدت شفيقة العامري مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي خلال العرض التعريفي عن خدمات مجلس سيدات أعمال أبوظبي أن المجلس يحرص على الريادة في النهوض بدور المرأة في القطاع الخاص وتمكينها لتصبح شريكاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وأوضحت خلال العرض التعريفي الذي قدمته أن رسالة المجلس تتمثل في العمل على تشجيع ومساندة المرأة على الدخول في سوق العمل من خلال المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والاستمرار فيها وتطوير المشاريع القائمة من خلال خدمات ذات جودة وكفاءة عالية من التدريب والتأهيل والاستشارات والإرشاد المهني واحتضان المشاريع وتبني الأفكار المبتكرة والإبداعية والمساعدة في تمويل المشاريع وتسهيل الإجراءات من خلال نخبة من الخبراء والمتخصصين وفقاً لأحدث الأساليب والتقنيات لتعزيز دور سيدات الأعمال في القطاع الخاص في الإمارة.

واستعرضت مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي الفئات المستهدفة للمجلس وهي: سيدات ورائدات الأعمال المنتسبات للمجلس و سيدات الأعمال ضمن برنامج رخصة مبدعة والمرأة العاملة في القطاع الخاص.

وتناولت العامري الأهداف الاستراتيجية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي 2015 - 2019 موضحة أن هذه الأهداف تتمثل في مشاركة متميزة للمرأة في ريادة الأعمال تضمن تزايد تواجدها والاستدامة فيه وفق أحدث المستجدات.