25 % ارتفاع عدد الشركات المسجّلة في «دافزا» خلال 2017

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حققت سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي "دافزا" سلسلة من النجاحات الكبيرة والنوعية خلال العام 2017 وهو ما ظهر جلياً في الإحصاءات الرسمية التي أعلنتها أمس، والتي أظهرت تقدماً واضحاً في مختلف قطاعاتها، سواء من ناحية الأرباح أو زيادة الأصول، أو فيما يتعلق بزيادة عدد الشركات المسجلة فيها، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مساهمة "دافزا" في حجم تجارة دبي خلال العام الماضي.

وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع الشركات المسجلة في "دافزا" بنسبة 25 % خلال 2017، كما أظهرت حدوث قفزة في إيرادات التراخيص بنسبة 16% و2% نمواً في نسبة الأصول. كما بلغ المعدل السنوي المركب للنمو نسبة 9.4% لصافي الأرباح و5% لإجمالي الإيرادات خلال الخمس سنوات الأخيرة، وهو ما جعل "دافزا" إحدى المناطق الحرة الأكثر حيوية على صعيد المنطقة.

مكانة

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي: "تؤكد إنجازات دافزا خلال العام 2017 المكانة المتميزة التي تتمتع بها على خارطة المناطق الحرة الأكثر تقدماً وتطوراً في العالم، فضلاً عن دورها في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي وتعزيز الحركة الاستثمارية والتجارية في الدولة عامة وعلى مستوى إمارة دبي خاصة، بما يتماشى مع "خطة دبي 2021" والخطط الحكومية الرامية إلى الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط عبر دعم سياسات التنويع الاقتصادي والتجاري المختلفة، وانطلاقاً من الرؤى الثاقبة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة".

أحمد بن سعيد: بيئة مثالية تواصل قصة نجاحها في جذب المستثمرين

تجربة نوعية

واعتبر سموه هذه الإنجازات دليلاً على نجاح النهج التشغيلي لـ"دافزا"، وتجربتها النوعية في إدارة وتشغيل المنطقة الحرة خلال العقود الماضية، بالنظر إلى ما توفره من بيئة مثالية قادرة على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب واستثماراتهم لتطوير الأعمال والأنشطة التجارية، إضافة إلى البنية التحتية عالمية المستوى والمرافق الخدماتية واللوجستية التي توفرها، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي بجانب واحد من أكبر المطارات العالمية الذي يوفر وصولاً سهلاً لمختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

إنجازات

من جهته، قال الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام "دافزا": "تأتي هذه الإنجازات ضمن مسيرة النجاحات التي تمتد لأكثر من عقدين وجعلت من المنطقة الحرة من بين الأفضل إقليمياً وعالمياً، حيث جاءت نتيجة لسعي جميع العاملين والمعنيين لتقديم أعلى مستويات الخدمات وتأمين رغبات العملاء مواكبة لمتطلبات الأسواق العالمية والسياسات الاقتصادية والتطورات التي تطال مختلف قطاعات الأعمال العالمية".

وأكد الزرعوني التزام "دافزا" بالمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني ونموه، وذلك عبر استقطاب المزيد من المستثمرين العالميين ورؤوس الأموال الأجنبية من خلال توفير مجموعة واسعة من المزايا الاستثمارية والحلول الذكية والرقمية، مقدمة بذلك نموذجاً يحتذى به في تطوير منطقة حرة داعمة للتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية "2017 - 2021" التي جرى إطلاقها العام الماضي جاءت لتمهد الطريق نحو الوفاء بهذا الالتزام لتتبوأ الدولة أعلى المراكز في كافة المجالات ومختلف المحافل الدولية، وبخاصة الاقتصادية والتجارية منها.

محمد الزرعوني: نواكب متطلبات الأسواق بأعلى مستويات الخدمات

تجارة

ووصلت مساهمة "دافزا" في حجم تجارة إمارة دبي خلال العام 2016 إلى 7%، ما يشكل 18% من إجمالي تجارة المناطق الحرة في دبي، الأمر الذي يكلل نجاح المنطقة الحرة في استمرارها بتفعيل دورها الاقتصادي التنموي بكفاءة تشغيلية عالية ومزايا استثمارية جاذبة وتبنيها نهجا استثماريا واضحا هدفه المساهمة الفاعلة في الناتج الإجمالي للإمارة.

وأظهرت النتائج زيادة نسبة المساحات التأجيرية إلى 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نظراً للطلب المتزايد على حلول "دافزا" في تأسيس الأعمال وخط منتجاتها النوعي المتكيف مع متطلبات الأسواق العالمية في توسيع نطاق أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا واستكشاف فرصها الاستثمارية العالية بها من إمارة دبي.

وحققت "دافزا" نمواً نسبته 25% في عدد الشركات المسجلة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بما يعكس نجاح المبادرات الاستراتيجية التي تركز على زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة الحرة وتوفير تجربة استثنائية ومشجعة للشركات الإقليمية والعالمية للازدهار والنمو بأعمالهم وتجارتهم من إمارة دبي.

تأجير

وشكلت إيرادات التأجير الجديدة 8% من إجمالي إيرادات الإيجار للعام 2017، والتي جاءت نتيجة للعروض والباقات المتميزة التي وفرتها "دافزا". كما كانت هناك زيادة بنسبة 34% في عدد الشركات المسجلة في الباقات المتعلقة بالمساحات المكتبية الجاهزة التي طرحتها "دافزا" بعد دراسات وأبحاث متكاملة لتحديد احتياجات المتعاملين بهدف ضمان خطط النمو الاستراتيجي للمنطقة الحرة.

وأظهرت النتائج المالية ارتفاعاً في إجمالي نسبة الأصول التي بلغت 2% وزيادة في إيرادات التراخيص بلغت 16%، حيث تشكل خدمات "دافزا" والتي تشمل التراخيص والخدمات الحكومية وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة للمتعاملين 18% من إيرادات "دافزا" في العام 2017.

شركات

وشهد العام 2017 نمواً بنسبة 13% في عدد الشركات متعددة الجنسيات المسجلة التي تتخذ من "دافزا" مقراً لعملياتها مقارنة بالعام الماضي، لتشكل بذلك نسبة 36% من إجمالي عدد الشركات في المنطقة الحرة، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين الأجانب وكبرى الشركات العالمية في "دافزا" بوصفها واحدة من أهم المناطق الحرة على مستوى الدولة والعالم، والوجهة الأبرز للأنشطة الاستثمارية في إمارة دبي، ورغبتها للانضمام إلى نخبة العلامات التجارية العالمية التي تحتضنها "دافزا" منذ أكثر من 20 عاماً.

وعلى صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، شهد العام 2017 زيادة في عدد هذه الشركات المسجلة بنسبة 27% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يؤكد نجاح جهود "دافزا" الرامية لتوفير حلول وخدمات متكاملة تضمن نمو أعمال مثل هذا النوع من الشركات ورفع إنتاجيتها عبر برامج تهدف إلى تسريع وتيرة نموها ومبادرات أخرى نوعية بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة، بما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات وإمارة دبي لتطوير هذا القطاع ودفع مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.

دافزا الصناعية

وتم خلال العام 2017 تدشين "منطقة دافزا الصناعية"، وهي أول مشروع توسعة خارج حدودها الجغرافية في منطقة القصيص الصناعية، الذي يتميز بوحدات صناعية عصرية وتجربة جمركية مميزة، حيث جاء تعاون "دافزا" مع "جمارك دبي" لجعلها أول منطقة ذكية في الخدمات الأمنية والجمركية، عبر تقديم الخدمات بأسلوب مبتكر ومتكامل من خلال مركز ذكي يعمل على أتمتة الإجراءات على مدار الساعة، دون الحاجة إلى تدخل العنصر البشري.

وأدرج قرار مجلس الوزراء رقم (59) لعام 2017 "دافزا" و"دافزا الصناعية" من بين المناطق الحرة العشرين كمناطق مخصصة لتعامل على أنها خارج الدولة، حيث يجوز نقل السلع من منطقة إلى أخرى من هذه المناطق دون أي استحقاقات ضريبية، الأمر الذي عزز من جاذبيتها أمام الشركات الجديدة والمستثمرين الأجانب.

فعاليات

وقامت "دافزا" برعاية عدد من الفعاليات والمعارض الدولية خلال العام 2017، أبرزها الرعاية لقمة ومعرض "سيملس الشرق الأوسط 2017" الذي يعتبر منصة عالمية تجمع بين عمالقة قطاع التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني ورواد تجارة التجزئة، ومشاركتها في معرض "أتوميكانيكا دبي" كشريك رائد للمعرض الأول في المنطقة المتخصص بسوق ما بعد البيع للسيارات.

كما قدمت المنطقة الحرة رعاية خاصة لمعرض برشلونة الدولي للوجستيات والنقل بدورته التاسعة عشرة، حيث نظمت خلال مشاركتها بالمعرض ندوة حول جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية تحت عنوان «ازدهر بأعمالك من دبي للعالم»، تخللها عرض تعريفي عن الأداء الاقتصادي الاستثنائي لدولة الإمارات، وفرص الازدهار المتاحة اليوم بالتزام مع التحضيرات لانطلاقة "إكسبو 2020 دبي"، إضافة إلى المؤشرات الإيجابية لنمو قطاع اللوجستي في المنطقة.

وقامت "دافزا" أيضاً برعاية قمة شنغهاي للمناطق الحرة وتنظيم سلسلة من الندوات والاجتماعات لاستعراض مزايا المنطقة الحرة الاستثمارية، إضافة إلى رعايتها للملتقى السنوي للاستثمار، حيث استعرضت «دافزا» دورها في تنمية دبي عبر التنويع الاقتصادي من خلال مشاركتها في الملتقى.

ونظمت المنطقة الحرة بمطار دبي جلسة حوار حول الأعمال التجارية الهندية، تحت عنوان "الهند شريك استراتيجي في نمو اقتصاد عالمي متطور" بمشاركة فيبول القنصل الهندي في دبي، وبيندو سوريش شيتور، رئيس مجلس الأعمال التجاري والمهني الهندي في دبي وأعضاء مجلس الأعمال التجاري والمهني الهندي، وعدد من الشخصيات البارزة وممثلي الجهات الحكومية والشركات الهندية الرائدة بهدف تعزيز العلاقات التكاملية بين البلدين عبر المنطقة الحرة ومستثمريها لانتهاز الفرص التي تمتاز بها "دافزا" لدفع عجلة النمو والازدهار لاستثمارات الهندية فيها، إضافة إلى تنظيمها سلسلة من الندوات والفعاليات بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لقطاع الطيران وضريبة القيمة المضافة بهدف تعزيز تجربة المتعاملين وضمان استدامة استثماراتهم ونمو أعمالهم في إمارة دبي.

علامات تجارية

وشهدت "دافزا" في عام 2017 انضمام نخبة من كبرى العلامات التجارية وتوسع نطاق أعمالهم في المنطقة، منها افتتاح مركز عمليات مجموعة "ريتشمونت" السويسرية للسلع الفاخرة التي تحتضن كبرى الشركات العالمية ضمن مجموعتها منها "كارتييه"، "بياجيه" و"فان كليف أند أبرلز" وغيرها.

ويكتسب المركز الجديد أهمية استراتيجية كونه الأحدث والأكثر تطوراً في المنطقة الحرة ويؤكد على جاذبية إمارة دبي باعتبارها موطناً لكبرى العلامات التجارية الفاخرة في العالم، حيث قامت "دافزا" ببناء مرفق متميز بتصميمه العصري وكفاءته التشغيلية ضمن المنطقة الحرة تلبية متطلبات المركز ونشاطه العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند من المنطقة الحرة بمطار دبي.

شركات

وشملت قائمة الشركات المتعددة الجنسيات الجديدة في "دافزا" شركة "سامسونج أس دي أس" و"إبسون يوروب" و"آيروجين" و"بلو ستار" و"ستراكي" و"دايتو ميتال" و"تي أن آيه مينا" و"إيلاب" وغيرها.

وتحتضن "دافزا" حالياً أكثر من 1600 شركة دولية ومتعددة الجنسيات من أبرز القطاعات الاقتصادية الحيوية، والتي اتجهت نحو تأسيس مقار إقليمية لها في "دافزا"، من بينها شركات الطيران الرائدة "إيرباص" و"بوينج" و"جي. إي أفييشن" و"رولز رويس" و"باناسونيك أفيونيكس"، إضافة إلى شركات السيارات العالمية "بنتلي" و"أودي" و"فولكس واغن" وشركات مستحضرات التجميل والصيدلة مثل مجموعة "إستي لودر" ومختبرات "أبوت" و"جونسون أند جونسون" و"ناتورا بيسيه" وغيرهم من العلامات التجارية الكبرى مثل "ريتشارد ميل" و"روش" و"نايكي" و"ياماها و"ميت لايف أليكو" و"ريد بول" و"هاينز" و"هيرشيز" وغيرها.

ريادة الابتكار

وقامت دافزا بالإعلان عن نتائج مبادرة «تنمية نظم الابتكار للخدمات الحكومية» بفعالية «الحوار المطلق» التي نظمت بشراكة استراتيجية مع «مكتب دبي الذكية» ونخبة من الجهات الحكومية في دبي والتي تمثّلت بكل من «القيادة العامة لشرطة دبي»، و«هيئة الصحة بدبي»، و«غرفة دبي»، و«دائرة التنمية الاقتصادية»، و«جمارك دبي»، و«الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي»، و«هيئة دبي للطيران المدني». وهدفت المبادرة إلى دفع عجلة الابتكار وترسيخ أواصر التعاون بين القطاع الحكومي والمناطق الحرة لتعزيز تجربة المستثمرين الأجانب في إمارة دبي.

واحتفت "دافزا" بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "رواد الابتكار" العام الماضي، والتي تضمنت 22 موظفاً من مختلف الإدارات والمستويات الإداراية، تماشياً مع استراتيجية الابتكار في محور تعزيز ثقافة الابتكار الداخلية، وتخلل البرنامج المطور من قبل شركة "شيفت إن بارتنرز" شريك دافزا الاستراتيجي إجراء تقييم دقيق لقدرات وإمكانات فِرق العمل عبر سلسلة من الجلسات والطرق التحليلية المتطورة. وتكلل إنجازها بنجاح ليتوجوا اليوم موظفين مبتكِرين وكوادر بشرية مؤهلة تلعب دوراً رئيساً في جعل دافزا في صدارة المناطق الحرة الأكثر ابتكاراً.

رواد الابتكار

وأثمر برنامج "رواد الابتكار" العام الماضي عن إطلاق مشروع "سينابس" الذي صمم لإدارة نظام التعاملات الرقمية "البلوك تشين" وليكون أحد المشاريع المبتكرة والرائدة لربط النظام الايكولوجي للمنطقة الحرة رقمياً، وذلك بهدف تزويد المتعاملين بنافذة واحدة لكافة تعاملاتهم في كافة الجهات الحكومية.

ويتميز هذا المشروع بمنصة ذكية صممت بتقنية IBM Bluemix لربط التعاملات بشكل آمن وحفظ البيانات في أكثر من موقع مخصص مما يسهل عملية استرجاعها وتتبعها ويجعلها أكثر دقة وكفاءة، حيث جاء المشروع تماشياً مع استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية "بلوك تشين" والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وتقودها دبي الذكية.

مشروعان

وقد تم اختيار مشروعين للمنطقة الحرة، أحدهما لفريق عمل تخرج من برنامج "رواد الابتكار" والآخر تبلورت فكرته من حصاد مبادرة "الحوار المطلق"، ضمن مبادرة دبي 10X التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الجهات الحكومية في دبي، بأن تطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، وضمن انعقاد القمة العالمية للحكومات 2018 قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بالإعلان عن المشاريع المعتمدة والتي تضمنت مشروع "دبي بلينك" ومشروع "السوق المالي للمناطق الحرة" على أن يتم تنفيذهما خلال 24 شهراً المقبلة.

وتتجسد رؤية "دبي بلينك" في جعلها أول منطقة حرة رقمية ذكية في العالم تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنية التعاملات الرقمية "بلوك تشين"، وتعمل بمثابة منصة افتراضية تمكن الشركات من مختلف أرجاء العالم للتواصل والتداول فيما بينهم بمزايا ترخيص استثنائية ومبتكرة، في حين يعتبر مشروع "السوق المالي للمناطق الحرة" أول منصة في العالم لتداول الأسهم والأوراق المالية الخاصة بشركات المناطق الحرة، ويهدف إلى تسهيل وصول المستثمرين في المناطق الحرة إلى الأسواق المالية ورؤوس الأموال، عبر إرساء بيئة تنظيمية مبسطة بأقل التكاليف واختصار زمني عالٍ.

تدشين

وضمن مشاركتها المتميزة في معرض دبي للطيران 2017، دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شبكة "فيوتشر أفيشن لاونج" المدعومة من قبل "دافزا"، والتي تُعد أول شبكة رقمية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع قطاع الطيران بكافة فئاته والمنتسبين إليه، حيث تهدف إلى رسم مستقبل قطاع الطيران وتعزيز الحوار والتعاون بين الأفراد والشركات المتخصصة في هذا المجال، ودفع القطاع نحو النمو والازدهار وبالتالي زيادة مساهمته الاقتصادية.

وأثبتت الشبكة نجاحها الأول من خلال انضمام مجموعة من شركاء "دافزا" الاستراتيجيين ونخبة الشركات العاملة في قطاع الطيران في العالم إليها تضمنت هيئة الطيران المدني”، و”مطارات دبي”، و“إيرباص”، و”بوينغ”، و”جنرال إلكتريك”، و”رولس ـ رويس”، و”تالس الشرق الأوسط”، و”باناسونيك أفيونيكس”، و”جيتيكس”، إضافة إلى الشريك التكنولوجي “آي بي إم”، مؤكدين جميعهم، ثقتهم بالدور المحوري الذي ستلعبه الشبكة على مستوى قطاع الطيران في العالم.

الاستدامة

وواصلت "دافزا" خلال العام 2017 جهودها لضمان التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة من خلال تفعيل مجموعة من الخطط والمنهجيات، حيث نجحت في توفير استهلاك الطاقة بنسبة 3.60% في الطاقة للمتر المربع الواحد في 2017 مقارنةً بالعام الماضي، وبتخفيض معدل استهلاكها من الطاقة الكهربائية بنسبة 9%، ومعدل استهلاك المياه بنسبة 25%، فضلاً عن تخفيض البصمة الكربونية بنسبة 9%، لتحقق بذلك انخفاضاً في تكاليف الكهرباء والماء بنسبة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى توفير دافزا أكثر من 50% من استهلاك الكهرباء خلال السنوات الست الأخيرة.

كما قامت المنطقة الحرة بمطار دبي بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بهدف التعاون المشترك لتنفيذ مبادرات الأخيرة في خطة "دبي الذكية" في "دافزا"، وتشمل قائمة المبادرات: مبادرة "شمس دبي" لتركيب ألواح كهروضوئية فوق أسطح المباني لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وربط النظام الشمسي بشبكة "ديوا".

المتعاملون

انعكست مبادرات المنطقة الحرة في سعادة المتعاملين بشكل إيجابي بمستويات الرضا العام للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين وعن الخدمات التي تقدمها "دافزا"، حيث وصلت مستويات الرضا العام إلى 78.5%، وذلك بارتفاع 2.5% مقارنة بالعام الماضي في ظل وصول نسب الرضا عن الأمن والسلامة إلى 85% وعن الشفافية إلى 82%، وهو ما يؤكد على مواصلة "دافزا" لمساعيها في هذا الإطار انطلاقاً من إيمانها بأن سعادة المتعاملين هي السبيل الأمثل لتطوير الشركات وجذب المزيد من المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين.

وأطلقت "دافزا" في هذا الإطار مجموعة من المبادرات الذكية المبتكرة، من بينها "نظام إدارة العلاقات مع المتعاملين" ليكون المنظومة التفاعلية التكاملية الشاملة لإدارة تجربة متعاملي المنطقة الحرة قبل وبعد التأسيس، حيث يتميز النظام بأتمتة عالية للخدمات مع سرعة الإنجاز الفائقة، فضلاً عن استجابته وتوقعه وحله لأي تحدٍ قد يؤثر على سعادة المتعاملين وتجربتهم.

منصات

قامت "دافزا" بتبني النهج التام وتحويل مركز خدمة المتعاملين إلى صالة سعادة المتعاملين وتحويل جميع خدماتها عبر منصتها الذكية وطرح قنوات دفع مختلفة لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجازها لجميع متعامليها، استجابة لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "يوم بلا مراكز خدمة" بهدف تشجيع المتعاملين على التحول إلى القنوات الذكية. وقد نتج عن هذا التحول إلى زيادة إتمام المعاملات من حيث المدفوعات إلى القنوات الذكية والرقمية التي طرحتها المنطقة الحرة وتقلص عدد المراجعين والمعاملات الورقية لسهولة إتمام ومتابعة حالة الخدمات من خلال نظام إدارة علاقات المتعاملين "تسهيل".

كما قامت "دافزا" بتدشين مركز الخدمات الحكومية الجديد ضمن سعيها لإنشاء مقر مركزي لجميع مراكز خدمة متعاملين الخاص بالجهات الحكومية المتواجدة في المنطقة الحرة منها مركز خدمة "جمارك دبي"، و"الإقامة وشؤون الأجانب"، و"غرفة دبي" وغيرهم من شركاء "دافزا" الاستراتيجيين.

إطلاق استراتيحية لدعم الاقتصاد الإسلامي

عملت "دافزا" خلال 2017 على دعم قطاع الاقتصاد الإسلامي من خلال تقديم "استراتيجية دافزا الخاصة بالاقتصاد الإسلامي" التي تضم ثلاثة توجّهات رئيسة و20 مبادرة استراتيجية، وتهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعات الاقتصاد الإسلامي وباستشراف الفرص الاستثمارية.

وشاركت "دافزا" مع المركز العالمي للاقتصاد الإسلامي بطرح شبكة الحلال للتعاملات الرقمية، والتي تعتبر أول شبكة "بلوك تشين" متخصصة بصناعات الحلال في العالم، إضافة إلى "غود فورس لابز" التي تعتبر أول حاضنة إسلامية متخصصة في دعم الشركات الناشئة ضمن القطاع الإسلامي وصناعات الحلال، وتعمل على إنعاش السوق الإسلامية وتعزيز نموها الاقتصادي.

وكانت "دافزا" قد أصدرت في وقت سابق من العام الدليل الأول من نوعه في صناعات الحلال، تحت عنوان "دبي بوابة عالمية لصناعات الحلال: دليلك خطوة بخطوة"، والذي يتناول قطاعات الحلال، موضحاً المنظومة الاقتصادية في دبي والداعمة للنماء والازدهار، والذي ترجم إلى ثلاث لغات هي الإسبانية والصينية والإنجليزية.

واستعرض الدليل قصص نجاح لأربع شركات رائدة في قطاع الحلال والتي اتخذت من "دافزا" موطناً لأعمالها مثل "ناتورا بيسيه" و"سبانيش كيتس" اللتين تحملان علامة الإمارات للحلال في منتجاتهم و"هيرشيز" ومختبرات "أبوت". الدليل تم إعداده بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والمدرج ضمن المبادرات الرسمية لخطة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" وهيئة "مواصفات" ومركز الإمارات العالمي للاعتماد وبلدية دبي.

مسؤولية وطنية

قامت المنطقة الحرة بالمشاركة في رعاية احتفالية "يوم العلم" الرسمية والتي أقيمت في "دار الاتحاد"، كما شاركت "دافزا" كأحد الرعاة الداعمين لمبادرة "تحدي دبي 30x30" ورعايتها الذهبية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ومنتدى دبي الصحي في دورته الأولى في العام 2017.

ونظمت المنطقة الحرة بمطار دبي العديد من الفعاليات والمبادرات المجتمعية بالتعاون مع عدة جهات حكومية تعزيزاً لأواصر الهوية الوطنية والقيم المجتمعية منها مبادرات تطوعية في تبرعات الأغذية لبنك الطعام بمشاركة متعامليها وحملات سرطان الثدي بمشاركة مجموعة "إيستي لودر".

تراخيص جديدة

طرحت "دافزا" سلسلة من التراخيص الجديدة منها رخصة التجارة الإلكترونية، القطاع الذي يشهد نمواً عالياً عالمياً والتي تشير التوقعات وصول قيمتها إلى 20 مليار دولار في دول الخليج العربي بحلول العام 2020، إضافة إلى الرخصة الصناعية لاستيعاب قطاعات صناعية أكبر خاصة في منطقة "دافزا" الصناعية.

كما نجحت "دافزا" خلال العام 2017 في الوصول إلى اتفاق مع "اقتصادية دبي" تقضي بمنح شركاتها تراخيص مزدوجة لمزاولة أعمالها في مختلف أنحاء إمارة دبي. وتصدرت الشركات العاملة ضمن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصال نسبة 28% إجمالي عدد الشركات العاملة ضمن "دافزا"، وضمن قطاع المنتجات الاستهلاكية نسبة 10%، وضمن قطاعات الاستثمارات وتطوير الأعمال وقطاع الهندسة ومواد البناء بنسبة 9%.

تدشين مرافق

قامت «دافزا» بتدشين عدة مرافق تكميلية هدفها سعادة متعامليها وضمان استمرارية نجاحهم وازدهارهم، حيث طرحت عدداً من قاعات الاجتماعات ومتعددة الاستخدامات مجهزة بأحدث التقنيات والتصاميم العصرية منها مركز دافزا سكوير للأعمال الذي يضم 3 قاعات للاجتماعات يصل استيعابهم الكلي إلى 65 فرداً وقاعة متعددة الاستخدامات تستوعب أكثر من 200 فرد، إضافة إلى مسرح عصري وحديث يستوعب أكثر من 200 فرد، حيث بإمكان متعاملي «دافزا» وشركائها الاستراتيجيين استخدام تلك المرافق عبر نظام حجوزات رقمي سهل الولوج والاستخدام.

كما قامت «دافزا» بتدشين ناد رياضي صحي ضمن مجمع «دافزا سكوير» والذي يمكن استخدام مرافقه على مدار الساعة والأسبوع، وذلك لتشجيع مجتمع الأعمال في «دافزا» بتبني نهج صحي ورياضي لكافة أفراده.

«دبي كوميرسيتي» تستشرف مستقبل التجارة العالمية

شهد الربع الثالث من العام 2017 إعلان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي عن "دبي كوميرسيتي"، المشروع المشترك بين "دافزا" ومجموعة "وصل لإدارة الأصول"، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية إقليمياً بتكلفة 2,7 مليار درهم لاستشراف مستقبل التجارة العالمية.

ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية كبيرة كونه يستند إلى رؤية طموحة ترسخ حضور إمارة دبي كقاعدة أساسية للتجارة الإلكترونية العالمية وترسي أسساً داعمة لاستراتيجيات التحول الرقمي التجاري والتنوع الاقتصادي.

تبلغ مساحة البناء الإجمالية لـ"دبي كوميرسيتي" 427 ألف متر مربع المزمع إنشاؤها في منطقة "أم الرمول"، حيث يبلغ إجمالي مساحة البناء للمكاتب والوحدات اللوجستية 207 آلاف متر مربع بمساحة تأجيرية إجمالية تقّدر بـ176 ألف متر مربع، وبلغ مساحات البناء الخاصة بالبنية التحتية ومواقف السيارات 220 ألف متر مربع، حيث سيتم تخصيص 4000 موقف سيارات لمتعامليها.

كما قامت "دبي كوميرسيتي" بتوقيع مذكرة تفاهم مع "الإمارات للشحن الجوي" التي تهدف إلى تسهيل التعاون المشترك بين الطرفين فيما يختص بالتجارة الإلكترونية عالمياً، وصياغة تجربة متكاملة في "دبي كوميرسيتي" ذات قيمة مضافة لمجتمع الأعمال عبر "الإمارات للشحن الجوي".

تصاريح ذكية

حققت "دافزا" إنجازاً نوعياً من خلال تقديم نظام "تصاريح الدخول الذكية" الذي يهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول الزوار والمتعاملين وتقليل الازدحام المروري بأسلوب حديث ومبتكر، والحصول على التصاريح بصورة فورية ومباشرة، حيث نجحت في نيل جائزة "أفضل تكنولوجيا" في كل من "المؤتمر الدولي للأفكار الأميركية" و"المؤتمر الدولي للأفكار البريطانية" لعام 2017، إضافة إلى جائزة "التحول" في "مؤتمر الأفكار الأميركية" عن خدمة "نظام إدارة وقوف السيارات" والتي تسمح للمتعاملين باستخدام منصة الإنترنت لاختيار وحجز المواقف المفضلة لركن سياراتهم داخل المنطقة الحرة بمطار دبي.

كما فازت "دافزا" بجائزة "ليدر هيلث كير" كونها أول منطقة حرة تطبق نظاماً مركزياً كاملاً قادراً على التعامل مع حالات الطوارئ الطبية كالسكتة القلبية، وذلك في جميع مباني المنطقة الحرة/‏‏ كما حازت على جائزة أفضل تطبيق لمتطلبات الأمن في 2017 من الهيئة العامة لأمن المنافذ.

سعادة الموظفين

تضمنت الخطط الاستراتيجية التي أطلقتها المنطقة الحرة في العام الماضي، تدشين خطة استراتيجية خاصة للسعادة بعد أن أطلقت استراتيجيتها (2017 ـ 2021) التي شددت فيها على أهمية إسعاد الموظف وتأمين الرخاء للمجتمع الإماراتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتضمنت خطة "دافزا" للسعادة لعام 2017 مجموعة مبتكرة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الولاء الوظيفي وزيادة الإنتاجية ورفع نسبة رضا الموظفين عبر خلق بيئة عمل سعيدة وإيجابية، وزيادة التواصل بين الإدارات.

اتفاقيات تعاون

شهد العام 2017 إرساء عدد من العلاقات الاستراتيجية هدفها استدامة الاستثمارات وازدهارها من إمارة دبي، حيث وقعت "دافزا" مذكرة تفاهم مع هيئة المدن الاقتصادية السعودية، بهدف صياغة تعاونية ذي قيمة مشتركة، وفرص استثمار تنشأ في المنطقة الحرة بمطار دبي وفي المدن الاقتصادية السعودية، ما سيسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى منطقة الخليج العربي، عبر الإمارات والسعودية.

كما وقعت "هيئة دبي للطيران المدني" مذكرة تفاهم مع "دافزا" خلال "معرض دبي للطيران 2017" لتعزيز التعاون في الشؤون التجارية للطيران، عبر تفعيل مشروع الربط الرقمي "بلوك تشين"، من خلال ربط خدمة ترخيص مزاولي الأنشطة المتعلقة بالشؤون التجارية للطيران عبر تقنية الربط الرقمي، مما سيؤثر إيجاباً في تجربة المستثمرين الأجانب في المنطقة الحرة، فضلاً عن العمل في مجالات السلامة.