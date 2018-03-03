أحمد بن سعيد: انجازات " دافزا " تؤكد مكانتها عالمياً

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" عن إنجازاتها للعام 2017 التي شملت وصول مساهمتها في حجم تجارة إمارة دبي غير النفطية في عام 2016 إلى 7 بالمائة والذي يشكل 18 بالمائة من إجمالي تجارة المناطق الحرة بدبي حسب الإحصائيات الرسمية الأمر الذي يكلل نجاح المنطقة الحرة في استمرارها بتفعيل دورها الاقتصادي التنموي بكفاءة تشغيلية عالية ومزايا استثمارية جاذبة وتبنيها لنهج استثماري واضح هدفه المساهمة الفاعلة في الناتج الإجمالي لإمارة دبي.

وتعليقا على الإنجازات قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي تؤكد إنجازات "دافزا" خلال العام 2017 المكانة المتميزة التي تتمتع بها على خارطة المناطق الحرة الأكثر تقدما وتطورا في العالم فضلا عن دورها في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي وتعزيز الحركة الاستثمارية والتجارية في الدولة عامة وعلى مستوى إمارة دبي خاصة بما يتماشى مع "خطة دبي 2021" والخطط الحكومية الرامية إلى الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط عبر دعم سياسات التنويع الاقتصادي والتجاري المختلفة وانطلاقا من الروى الثاقبة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.