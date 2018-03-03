«دبي للقوارب» يختتم اليوم

تواصلت أمس فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب 2018 الذي يختتم أعماله اليوم مقدمًا برنامجاً حافلاً بالنشاطات الحماسية والفعاليات الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة، إلى جانب اليخوت الفاخرة، وأحدث معدات الغوص في معرض الشرق الأوسط للغطس.

بالإضافة إلى العديد من القوارب متوسطة الحجم والصغيرة التي تتيح للراغبين بالانضمام إلى مجتمع الحياة البحرية بكلفة مقبولة. وكان أسطول اليخوت فائقة الفخامة عامل الجذب الرئيسي لغالبية الزوار.



واستكمل المعرض في هذه الدورة مسيرته باجتذاب أفخر اليخوت وأفخمها مثل اليخت «شاكرا»، من صناعة شيبسويرف جيبر في، الذي يبلغ طوله 86 متراً، واليخت «سيرينتي»، من صناعة أوستال الذي يبلغ طوله 72 متراً، كما يشهد المعرض العديد من الإطلاقات الإقليمية والعالمية لمجموعة من كبرى شركات تصنيع القوارب، التي تشمل جلف كرافت وفيريتي لليخوت وريفا وبيريللي.



ويوفر معرض دبي العالمي للقوارب مجموعة واسعة من القوارب متوسطة الحجم والصغيرة للباحثين عن خيارات ذات تكلفة مقبولة، متيحاً فرصة مثالية للراغبين باقتناء قارب خاص بهم و الانضمام لمجتمع هواة الحياة البحرية.

تنوع

وشهد المعرض مشاركة مجموعة واسعة من القوارب من مختلف التصاميم والأحجام ذات التكلفة المقبولة، من صناعة كبرى الشركات العالمية وأهم الشركات الإماراتية.

وتتضمن هذه القوارب خيارات متنوعة مثل القوارب الصلبة القابلة للنفخ من صناعة أيسيس، والقارب «سي ستار» من صناعة الشركة الإماراتية ريفييرا الذي يبلغ طوله 10 أمتار، بالإضافة إلى القارب 23 إس سي من صناعة كوبالت للقوارب، الذي يبلغ طوله 23 قدماً.



ويتميز الطلب على القوارب باستدامته، إذ تشكل نسبة مبيعات القوارب نسبة الثلث من إجمالي المبيعات التي تتم خلال معرض دبي العالمي للقوارب، كما عبر ربع زوار المعرض في العام الماضي عن نيتهم شراء قارب خلال استطلاع رأي أجراه المنظمون.

مبيعات

وأفاد جايك برودي ستيدمان، المدير العام لشركة «برودي بوتس» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، أن مبيعات القوارب متوسطة الحجم والصغيرة تعد الشريان الرئيسي لقطاع الملاحة الترفيهية في المنطقة وتسد الطلب على قطاع مهم في السوق.



وتابع قائلاً: «تعود شعبية القوارب متوسطة الحجم والصغيرة نظراً لكونها نقطة بداية ومدخلاً للعديد من الراغبين باقتناء قارب، الذين يقررون الانتقال لشراء أحد اليخوت الأكبر حجماً التي عادة ما تشاهد في المراسي.

ولهذا فإن الشركات المصنعة للقوارب متوسطة الحجم والصغيرة مثل «برودي بوتس» تشجع الناس على دخول عالم الملاحة الترفيهية بشكل سهل، ومن دون هذا الشركات لن يمكن للكثير من التقدم نحو اقتناء اليخوت الأكبر حجماً المعروضة».



وأردف: «يوفر اقتناء قارب صغير العديد من المزايا، فالتحكم بها أسهل للمبتدئين، وكلفة صيانتها أقل بكثير من اليخوت، كما أن العديد من الأشخاص يفضلون اقتناء قارب صغير لاستخدامه في الرحلات النهارية، فالاستمتاع برحلة بحرية لا يستوجب استخدام قارب بطول 50 قدماً دائماً».

سيارات

وتستعرض منصة السيارات الفاخرة باقة من السيارات الرياضية فائقة الأداء التابعة لكبرى العلامات التجارية مثل بينتلي وماكلارين ومرسيدس بينز ودودج.



أما لمحبي الفنون، فيوفر معرض الفنون البحرية العديد من الأعمال الفنية المبتكرة، التي تشمل مجسماً من الفولاذ المقاوم للصدأ لمحرك رولز رويس نفذه الفنان الإماراتي مطر بن لاحج، ويحاكي العمل الفني الصورة الأصلية للمحرك الشهير من رولز-رويس المميز بدقة الحلقات والشرائح التي يتمتع بها تصميمه.