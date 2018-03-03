دبي سادس أكثر مدن العالم استقبالاً للزوار الدوليين

حلت دبي في المركز السادس في قائمة أكثر المدن زيارة نشرها موقع ترافيل بالس وضمت 30 مدينة، متفوقة على مدن مثل باريس 14.2 مليون زائر، ونيو يورك 13.1 مليون، وشينزين الصينية 13 مليون وكوالا لامبور 10 مليون وروما 9.4 مليون.

وقال التقرير: من الواضح أن عدد الزوار في دبي يسير في الاتجاه الصحيح، حيث سجلت الوجهة الفاخرة ما يقدر بنحو 16 مليونا من الزوار الدوليين في عام 2017 بعد تسجيل 14.8 مليون في العام السابق. بمعدل زيادة في النمو نمو تتجاوز 7%.

وتصدرت قائمة المدن الثلاثين في المراكز الخمس الأولى على التوالي: هونغ كونغ، وبانكوك ولندن وسنغافورة ومكاو.