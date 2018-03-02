147 مليار دولار حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأميركية

بلغت قيمة سندات الخزانة الأميركية التي تحوزها الإمارات حتى نهاية يونيو 2017، ما قيمته 147 مليار دولار، وفق ما جاء في بيان عن الوزارة.

وجاء في البيان المنشور على موقع الوزارة، أول من أمس، أن قيمة سندات الخزانة الأميركية التي تحوزها السعودية تبلغ 202 مليار دولار خلال نفس الفترة، بينما تبلغ السندات التي تحوزها الكويت 233 مليار دولار حتى نهاية يونيو الماضي. وتحتل الإمارات المركز الـ 25 عالمياً بين أكبر الدول حائزة سندات الخزانة الأميركية، بينما تأتي السعودية في المركز 22.

والكويت في المرتبة 21، على أساس قيمة سندات الخزانة حتى 30 يونيو 2017. وتحتل اليابان المركز الأول في حيازة سندات الخزانة الأميركية، وبلغت قيمة ما تحوزه منها 1999 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. وذكر البيان أن تلك البيانات أولية، وسوف تصدر البيانات النهائية عن حيازة الدول لسندات الخزانة الأميركية في 30 أبريل العام الجاري.