مسابقة صيد الأسماك تتواصل وتتويج الأبطال غداً

زار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أمس، معرض دبي العالمي للقوارب 2018، رافقهما في الجولة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، المستشار الأول للمعرض.



كما تفقد سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، مدير دائرة إعلام دبي، وسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، منصة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في المعرض، واطلعا على تفاصيل مسابقة دبي لصيد الأسماك، التي ينظمها النادي ضمن الفعاليات المجتمعية والترفيهية في الدورة الـ26 للمعرض.



رافقهما خلال زيارة المنصة التي تحظى بإقبال كبير من كبار الشخصيات، عدد من المشاركات بحضور سعيد حارب، نائب رئيس النادي مستشار أول المعرض، ومحمد حارب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي.



يذكر أن مسابقة دبي لصيد الأسماك، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك ضمن فعاليات الحدث، سوف تختتم اليوم عند الساعة السادسة مساءً، حيث آخر موعد لتسلم المشاركات.



ويقتصر التنافس في المسابقة على فئتي (الكنعد) و(السكل) وتتاح المشاركة للجميع مواطنين ومقيمين وزوار على أن لا يقل عدد المشاركين في القارب الواحد عن شخصين ويسمح بالصيد بواسطة الجر والسنارة (الحداق) ولا يسمح بالشباك أو الأقفاص أو المنشلة ويسمح بالمشاركة بسمكة واحدة في كل يوم من أيام المسابقة

جوائز



ويصل مجموع الجوائز التي رصدت للمراكز الخمسة الأولى في الفئتين (كنعد وسكل) إلى 150 ألف درهم، حيث سينال الأول بكل فئة 25 ألف درهم، فيما يحصل الثاني على 20 ألفاً، وينال الثالث 15 ألفاً، ويحصل الرابع على 10 آلاف، أما الخامس فينال 5 آلاف درهم.



ووجدت المسابقة إقبالاً كبيراً من عشاق الهوايات البحرية في الدولة، حيث وصل عدد المشاركين في المسابقة حتى يوم أمس الخميس، 36 متنافساً جميعهم من أبناء الدولة عدا 3 مشاركين من الدول العربية، الأمر الذي يشير إلى الشعبية التي تحظى بها المسابقة والاهتمام من قبل شرائح المجتمع.



وقال محمد حارب، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المدير التنفيذي، إن المسابقة وجدت إقبالاً كبيراً الأمر الذي يشجع على استمرار تنظيم الحدث مستقبلاً، مؤكداً أن التعاون اللافت لمركز دبي التجاري العالمي الجهة المنظمة للمعرض، ساعد في إنجاح التظاهرة، وكذلك الشراكة المتجددة مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك.

ترفيه عائلي



ويستعد معرض دبي العالمي للقوارب لعطلة الأسبوع بمجموعة حافلة من الفعاليات الترفيهية في موقعه الجديد على قناة دبي المائية في جميرا، وأنشطة للزوار من مختلف الأعمار تشمل مركبات غوص بالتحكم عن بعد، وسباقات تجديف وعروضًا موسيقيةً ودراجات غوص ومنطقة ألعاب مخصصة للصغار.



ويوفر المعرض أنشطة حافلة بالمتعة والترفيه التي تناسب مختلف أفراد العائلة، التي تشمل تحديات اختبارات التعاون وروح العمل الجماعي، ووجهات لمحبي الأنشطة الترفيهية على اختلافها، بالإضافة إلى مجموعة القوارب المميزة واليخوت الفاخرة، ليقدم لضيوفه فرصة فريدة للاستمتاع بعطلة أسبوع لا تنسى.



ويعد الحدث فرصة مثالية لجميع أفراد العائلة لقضاء يوم ممتع حافل بالأنشطة البحرية، كما يمكن للزوار من محبي المنافسة المشاركة في سباق دبي للتجديف، ويشهد الحدث الممتع مشاركة 150 شخصًا يتسابقون على سطح الماء على متن ألواح التجديف أو قوارب الكاياك أو الكانو، فيما توفر مسابقة بناء القارب، تحديًا من نوع مختلف يختبر روح العمل الجماعي للعائلات والأصدقاء من محبي أسلوب الحياة البحري.



أما لمحبي الأنشطة البحرية الآلية، فيمكنهم الاطلاع على دراجة «سي بايك» وهي مركبة مزودة بمحرك يمكن استخدامها على سطح الماء أو تحته، التي يمكن استخدامها من قبل محبي النشاطات البحرية الجدد. كما يمكن لزوار المعرض الاطلاع على دراجة «سي سكوتر».

وتتميز هذه الدراجة المحمولة ذات الأداء العالي بخفة وزنها وسهولة التحكم بها خلال جولات الغوص الترفيهية تحت الماء، ويمكن استخدامها في المياه العذبة أو المالحة على حد سواء، كما أنها تتمتع ببطارية صممها فريق العمل بشكل خاص لتقديم أداء عال لفترات طويلة.

ابتكارات جديدة



كما تقدم شركة «ديب تريكر» العديد من الابتكارات الجديدة لمحبي التجهيزات التقنية الحديثة، وتستعرض الشركة الكندية المبتكرة أحدث ابداعاتها من المركبات والآليات التي يمكن تشغيلها بواسطة التحكم عن بعد لتذهل الجمهور من مختلف الأعمار، وتتمتع هذه الأجهزة بالمبتكرة بأحدث تقنيات التصوير لتضيف مزيدًا من التشويق والراحة إلى رحلات استكشاف الأعماق.



وتحتل العروض الترفيهية موقعًا مركزيًا في معرض دبي العالمي للقوارب، وتستكمل دورة هذا العام مسيرة المعرض بتقديم الحفلات الغنائية المميزة التي تقام يومي الخميس والجمعة ابتداء من 6:30 إلى 7:45 مساءً، إذ يحيي المطرب الإماراتي فيصل الجاسم حفلًا غنائيًا مساء يوم الخميس ينشد فيه أجمل أغانيه، فيما تمتع المطربة عريب حمدان ضيوف المعرض بحفل غنائي مميز مساء الجمعة.



كما يشهد المعرض العديد من الوصلات الغنائية والموسيقية الحية، التي يقدمها كل من فرقة سباينال جاز وليون مورفي والدي جاي مارك شايك داون، بالإضافة إلى العديد من المغنين والفرق الموسيقية.

كما تعد المنطقة الشاطئية موقعاً مفضلًا للاسترخاء بعد قضاء يوم حافل في استكشاف أحدث اليخوت والقوارب والمشاركة في مختلف الفعاليات الترفيهية.

وتوفر المنطقة الشاطئية خيارات متنوعة ومميزة من الأطعمة والمشروبات والفعاليات الترفيهية، لتكون وجهة مثالية للاستمتاع بالأجواء المميزة لمعرض دبي العالمي للقوارب. ويمكن للصغار الاستمتاع بمنطقة الألعاب فنكي مونكي، التي تضم العديد من الأنشطة والألعاب التي ترفه عن الصغار.



استمتاع

يوفر المعرض لمحبي الطرب والغناء العربي، فرصة الاستمتاع بأجمل الألحان مع حفلين غنائيين مميزين يحييهما كل من فيصل الجاسم وعريب حمدان. وتحتل العروض الترفيهية موقعًا مركزيًا في المعرض بتقديم حفلات غنائية مميزة يومي الخميس والجمعة ابتداء من 6:30 إلى 7:45 مساءً.



إقبال على التطبيقات والخدمات الذكية لـ«دبي الملاحية»





تشهد «سلطة مدينة دبي الملاحية» مشاركة ناجحة في «معرض دبي العالمي للقوارب 2018»، إذ تستقطب منصة السلطة البحرية اهتماماً لافتاً من صنّاع القرار وروّاد القطاع البحري، الذين أشادوا بالجهود المستمرة التي تدفع عجلة التحوّل الذكي والاستدامة عبر الابتكار والإبداع وذلك من خلال توفير محفظة متكاملة من التطبيقات والخدمات الذكية التي تساهم في تطوير القطاع البحري المحلي.

حافز



وقال عامر علي، المدير التنفيذي في «سلطة مدينة دبي الملاحية»: تمثل مشاركتنا حافزاً قوياً بالنسبة لنا لمواصلة دعم الدورات المقبلة من المعرض، الذي يثبت عاماً بعد عام بأنه دعامة أساسية لترسيخ مكانة دبي العالمية التي تعتبر اليوم عنواناً للتميز في الترفيه البحري.

ويشكل الحدث النوعي منصة استراتيجية لنا لاستعراض الملامح المميزة لمبادراتنا السبّاقة التي تستهدف دفع عجلة استدامة وتنافسية التجمع البحري المحلي استناداً إلى الابتكار، تماشياً مع مساعينا الحثيثة لبناء قطاع بحري متجدد وآمن ومستدام يعزز مكانة دبي كمنافس قوي للتجمعات البحرية الأكثر تنافسية في العالم.

فرصة

وتحظى منصة «دبي الملاحية» بإقبال واسع من الزوّار ومحبي الرياضات المائية، إذ يستفيد عدد كبير منهم من خدمات الترخيص البحري التي أتاحت لهم فرصة إجراء اختبارات الحصول على رخصة القيادة البحرية بسرعة وسهولة تامة مباشرةً من موقع المعرض.

وتمثل خدمات ترخيص الوسائل البحرية إحدى أبرز العوامل الجاذبة لرواد القطاع البحري، الذين ثمّنوا المساعي الحثيثة لتسهيل عمليات إصدار التراخيص البحرية، استناداً إلى منهجية متطورة للتحقق من استيفاء الوسائل البحرية للمواصفات الفنيّة وأنظمة السلامة البحرية والاشتراطات البيئية المحلية ومطابقة المقاييس الدولية الموحدة بكفاءة وفعالية تامة، بما يصب في خدمة الجهود الرامية إلى الارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري في إمارة دبي.