«دو» تتعاون مع «سيسكو» لتحديث شبكتها

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وسيسكو عن تعاونهما لإقامة شبكة مستقبلية مصممة لدعم تحوّل «دو» السريع إلى مزوّد للخدمات الرقمية.

جاء الإعلان بالتزامن مع فعاليات المؤتمر العالمي للجوال 2018، الذي اختتمت فعالياته أمس.

ويشهد الطلب على المزيد من اتصال النطاق العريض ارتفاعاً هائلاً، فيما يقبل المستهلكون من الأفراد والشركات على استخدام التطبيقات والخدمات والتقنيات الرقمية الجديدة. ولتلبية ذلك الطلب الضخم، تستبدل «دو» شبكتها الحالية لبروتوكول الإنترنت ببنية تحتية قابلة للتوسع ومهيأة لتقنيات الجيل الخامس، ما يقلل من تعقيد الشبكة ويمكنها من تحقيق مرونة أكبر كونها أحد رواد القطاع.

اختارت «دو» شبكة سيسكو الأساسية لبروتوكول الإنترنت لتحديث وتوسّعة وإنجاز الانتقال السلس إلى بنية سحابية افتراضية. وسيسهم تحديث الشبكة في زيادة القدرة الاستيعابية للشبكة الأساسية لتصل إلى 24 تيرابايت لكل عقدة، ما يجعل شبكة «دو» مهيأة لتقديم خدمات النطاق العريض الفائق.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية لدى «دو»: تدعم دو الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال تمكين الاقتصاد الرقمي ودعم تحول دبي إلى مدينة ذكية. ستلعب تقنيات الجيل الخامس دوراً هاماً في هذا المجال وسيجري تطبيقها من خلال نهج مرحلي، حيث نواصل إجراء التجارب وصولاً إلى إطلاقها رسمياً. وبفضل تطبيق شبكة أكثر مرونة وقابلية للتوسع، سنتمتع بقدرة أفضل على دعم خدمات الجيل الخامس والمدن الذكية وإنترنت الأشياء وغيرها من الخدمات الرقمية المبتكرة الجديدة.