فوربس: دبي تتصدر مشهد التقنيات

قالت مجلة فوربس، إن دبي سوف تتصدر مشهد استخدام بعض التقنيات التكنولوجية الحديثة، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وتهدف استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد إلى الحد بشكل كبير من كلفة مواد البناء والعمالة، إضافة إلى تقليل الوقت المطلوب لبناء المباني.

وأضافت المجلة أن دبي أسست قطاعات اقتصادية قادرة على المنافسة عالمياً، بما في ذلك قطاعات التمويل والخدمات اللوجستية والبحرية والسياحة.

ونقلت المجلة عن مؤسسة «ديلويت» للاستشارات العقارية، توقعاتها بأن دبي ستعزز مكانتها كمدينة عالمية في 2018، وتزيد من اتصالها بالعالم، مشيرة إلى تطوير المدينة لبيئة قانونية وتنظيمية محفزة لريادة الأعمال.